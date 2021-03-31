ARM, Yeni Nesil ARMv9 Mimarisini Duyurdu!

Bilindiği üzere ARM en son 2011 yılında ARMv8 mimarisini duyurmuştu. Duyurulduğu günden bugüne kadar ARMv8, 100 milyardan fazla cihazda kullanıldı. Bugün ise şirket, geleceğe yönelik yeni nesil ARMv9 mimarisini duyurdu. Şirketin hedefi ARMv9 ile birlikte 300 milyar cihazda yer almak.

Yeni nesil ARMv9, daha çok güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenimi konusuna odaklanmış durumda. Ayrıca yeni sürüm 9 ile birlikte Gizli İşlem Mimarisi, CCA‘da destekleniyor. Böylelikle ARMv9, yazılımlardan, koda kadar bütün verilere karşı koruma sağlayan bir yapıya sahip.

ARM ve Fujitsu, Ölçeklenebilir Vektör Uzantısı’nı (SVE) Fujitsu‘nun Fugaku isimli bilgisayarı ile oluşturdu ve böylelikle ARMv9, CPU, GPU ve NPU için yayılacak olan SVE2‘yi sunabiliyor. ARMv9, SVE2 sayesinde artık 128 bit ile 2.048 bit arasında değişen vektörleri işleyebilecek.

Bununla birlikte ARMv9, Cortex ile birlikte %30 daha fazla performans artışı sunuyor. Ayrıca şirket, Işın İzleme özelliği için gelecekte Mali GPU‘ları kullanmak için birçok planının olduğunu açıkladı. ARM şuan da Google, Fujitsu, Qualcomm, MediaTek, Samsung, TSMC, Nvidia gibi birçok şirkete hizmet veriyor.