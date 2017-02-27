Arrow Launcher En Büyük Güncellemesini Aldı

Geçen hafta, Microsoft Garage, Android‘in beta test kullanıcılarına yönelik Arrow Launcher uygulamasının 3.0 nolu sürümünü piyasaya sürdü ve şirketin şimdiye kadar en büyük güncellemesi olduğunu belirtti. Bugün, bu güncelleme, uygulamayı kullanan herkesin indirmesine sunuldu.

Microsoft, bu güncelleme ile önemli performans iyileştirmeleri yaptığını belirtti. Şirkete göre uygulama, %10 daha hızlı, %15 daha az pil ve %20 daha az bellek kullanıyor. Ayrıca güncelleme bazı hata düzeltmeleri de içeriyor.

Kullanıcılar artık, uygulama sürgüsünde dikey ve yatay kaydırmayı seçebilecek; bu, Android cihazlarını istedikleri gibi (özel Android başlatıcıları yükleyen kullanıcılar gibi) özelleştirmek isteyen kullanıcılar için harika.

Yapının spesifik sürüm numarası 3.0.0.30855 ve Google Play Store‘a göre Arrow Launcher beş ila on milyon arasında kullanıcı tarafından yüklendi. Ortalama 5,44’ün ortalamasıyla 115,000 kez gözden geçirildi ve neredeyse 75,000 beş yıldızlı incelemeye sahip. Uygulamayı indirmek isteyenler buraya bakabilir.