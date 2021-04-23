Artık Daha Fazla Cihaz MIUI 12.5 Güncellemesini Alıyor!

Bilindiği üzere Xiaomi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeni MIUI 12.5 güncellemesini Çin’de düzenlediği bir teknoloji etkinliğinde duyurmuştu. Şirket bu yeni güncellemesini zamanla küresel olarak yayacağını da açıklamıştı. Bununla birlikte güncellemenin ilk olarak Çin‘deki Mi 11‘e sunulduğunu geçtiğimiz ay paylaşmıştık.

Bugün ise şirket bu güncellemeyi daha da fazla genişleterek yine Çin‘deki birçok cihaza bu güncellemeyi göndermeye başlıyor. Bu cihazlar Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10 ve Mi 9 SE olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Çin’de yaşayıp bu cihazlardan herhangi bir tanesini kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü kontrol etmeniz gerekiyor.

Yeni güncellemenin ülkemize ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor ancak şirket yazılımsal olarak bir aksaklık çıkmazsa bu güncellemeyi ilk olarak global pazarda şu modellerine sunacak; Mi 11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro. Eğer yazılımsal bir hata olmazsa Xiaomi güncellemeyi bu cihazlarına Mayıs ayı içerisinde sunacak.

Ayrıca şirketin yaptığı açıklamaya göre Haziran ayından itibaren diğer tüm modellerine de küresel olarak bu güncellemeyi sunmayı planlıyor. Yeni güncelleme ile birlikte cihazlar daha kararlı bir şekilde çalışabiliyor ve güç tüketimi oldukça fazla azaltılmış oluyor.