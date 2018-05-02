Veri gizliliği konusu, çağımızın yeni gündem konularından biri olarak karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle son yıllarda sosyal medya uygulamalarının öne çıkmasıyla beraber zaten bu konuda bazı tartışmalarda yaşanmaya başlamıştı. Fakat konu hakkında ilk somut adım, kısa süre önce gerçekleşen Facebook olayından sonra atılmış oldu. Öyle ki şu an için en geniş kapsamlı sosyal medya uygulaması Facebook olarak biliniyor.

Kullanıcı sayılarına baktığımız zamanda açık ara uygulamanın önde olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca uygulamanın kullanıcı verilerini satması ve veri gizliliğini ihlal etmesi, konunun somut bir şekilde gündeme gelmesine neden oldu. Tüm bunlardan sonra dava süreçleri ve yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalan sosyal medya devinin, sistem değişikliği haberleri ise gelmeye devam ediyor. Son olarak F8 konferansı öncesinde, hesap silme konusunda yeni bir adım atıldığı belirtildi.

Facebook Hesaplarınızı Tamamen Silebilirsiniz

Yapılan yeni açıklamaya göre artık kullanıcılar sosyal medya hesaplarını tam olarak silebilecek. Geçmişi temizleme aracı olarak duyurulan yeni araç sayesinde hesabınızla etkileşim içerisinde olan tüm uygulamaları ve web sitelerini görebileceksiniz.

Bu uygulamalar ve web siteleriyle ilgili olan verilerinizi tamamen temizlemeniz de mümkün olacak. Bunun dışında beğeniler ve paylaşımlarında tamamen temizlenmesi mümkün olacak. Kısacası veri gizliliği konusunda istenen adımlar atılmış olacak. Kullanıcılar artık kendi bilgi düzenlemesini kendi yapmış olacak.

Bu konuda Facebook’un en yetkili isim olan Zuckerberg tarafından ilginç bir açıklama yapıldığını da ekleyelim. Söz konusu açıklamada “Tarayıcınızda çerezleri temizlediğinizde, deneyiminiz oldukça kötü hale gelebilir. Her sitede tekrar oturum açmanız ve bazı şeyleri yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Aynı durum Facebook için de geçerli olacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Kısacası ünlü isim kullanıcıların bu gibi bir uygulama sonrasında, kullanım deneyimlerinin kötü yönde etkileneceği ancak isteklere karşı böyle bir sistemi sunmak zorunda olduklarını belirtti. Bu sistemle beraber kullanıcıların sosyal medya uygulamasına karşı görüşleri nasıl değişir bilinmez ama Facebook, kaybettiği güveni yeniden kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştırmaya devam edecek.