Artık Favori Yerlerinizi Google Haritalar’da Paylaşabilirsiniz

Android, iOS veya masaüstü tarayıcınız olsun Google Haritalar, bağlı hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Hem fiziksel hem de sanal olarak dolaşmak ve insanlarla buluşmak için onu kullanırız.

Ve şimdi en son iOS ve Android için Google Haritalar ile yer listeleri oluşturabilir, bunları insanlarla paylaşabilir ve diğer kişilerin listelerini takip edebilirsiniz.

Bu özelliğin kullanımı çok kolaydır. Haritalar‘da bir yeri tıklayın, açıklamasını yukarı çekin ve Kaydet‘i yeni bir listeye yerleştirin ve daha sonra, bu listeyi metin, posta, sosyal ağlar ve popüler mesajlaşma uygulamaları yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte bu kadar basit.

Bu özellik, Google Keep‘te veya bir dokümanı Google Dokümanlar‘da oluşturmak ve ortak çalışmak için başkaları ile paylaşmak gibi çok kolay kullanımlı bir özelliktir.