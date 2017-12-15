OnePlus 5T‘nin Star Wars özel sürümü bu ayın başlarında gösterildi ve sonunda dün Hindistan’a geldi. Telefonun dikkat çekici yönlerinden biri benzersiz bir stormtrooper duvar kağıdı olmasıydı. Şimdi, XDA forumlarındaki bir kullanıcı, telefonla gelen tüm duvar kağıdı setini herkes ile paylaşmaya karar verdi.

Duvar kağıtları Google Drive‘a yüklenmiş ve çoktan indirme sınırını aşmış. Bu yüzden setini indiren bazı kullanıcılar alternatif linkler paylaşmışlar. Resimleri cihazınıza indirmek istiyorsanız, Mega indirme sitesine bir bağlantı içeren bir link hala çalışmaya devam ediyor.

Duvar kağıdı setinin içinde on adet duvar kağıdı bulunmakta. Kylo Ren, Kaptan Phasma, stormtroopers, Star Wars logosu, First Order duvar kağıdı, Rebel Alliance logosu duvar kağıdı ve yeni Praetorian Muhafızları duvar kağıdı bulunuyor.