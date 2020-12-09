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Artık YouTube Canlı Yayınlarını HDR Olarak İzleyebilirsiniz

Youtube canlı yayınlara HDR özelliği geldi. Daha önce sadece önceden çekilmiş videolarda olan HDR özeliği artık canlı yayınlar için de kullanılabilir. Bunun için HDR desteği olan bir cihaz kullanmanız gerekiyor.

Ahmet Ekinler

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SDR goruntu
SDR

YouTube, HDR desteğini 2016’da sundu, ancak yalnızca önceden kaydedilmiş içerikle sınırlıydı. Şimdi şirket, HDR desteğini canlı yayınlara da genişletti ve “gerçek zamanlı canlı deneyimler” artık canlı yayınlanan videolarda da mevcut.

HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, içeriğiniz için daha geniş bir aralık sunar ve daha koyu gölgeleri ve daha parlak vurguları görüntülemek için onu destekleyen görüntülemeye izin verir. Bir içerik oluşturucuysanız ve HDR olarak canlı yayın yapmak istiyorsanız burada listelenen kodlayıcıları kullanmanız gerekir.

Öte yandan izleyiciler, HDR TV‘lerde YouTube uygulaması, HDR ekranlı Android cihazlar, Chromecast Ultra ve HDR ekran ve HDR grafik desteği olan Windows ve Mac PC’ler gibi canlı yayınları HDR’de izlemek için uyumlu cihazlara ihtiyaç duyacaklar.

HDR goruntu
HDR

Cihazınız HDR’yi desteklemiyorsa, video kalitesi ayarları menüsünde HDR seçeneğini görmezsiniz, ancak videoyu SDR’de izlemeye devam edebilirsiniz.

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