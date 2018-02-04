Artırılmış Gerçeklik Oyunları – iPhone ve iPad AR Oyunları

Bir dönemin dünyadaki en popüler oyunu haline gelmeyi başarmış olan Pokemon GO, Apple cihazlarda yer alan artırılmış gerçeklik oyunlarının yalnızca bir örneğiydi. iPhone ve iPad gibi cihazlarınızla oynarken kendinizi içinde hissedebileceğiniz en iyi artırılmış gerçeklik oyunlarını sizlere hazırladığımız listede bulabileceksiniz.

Artırılmış gerçeklik (AR veya tam açılımıyla Augmented Reality), Apple’ın son etkinliklerinde gündeme getirdiği ve dikkat çekmek istediği konulardan biri olmuştu. Yalnızca oyun ve eğlence tarafında değil günlük hayatta her kesimden insana faydası olabilecek bir teknoloji olan artırılmış gerçeklik, iOS 11’in yayınlanmasının ardından daha da önem kazandı. Geliştiriciler oyunlarına artırılmış gerçeklik modu getirdi hatta bazıları tamamen artırılmış gerçeklik üzerine olan yapımlarla bizleri karşıladı. Bazı ünlü isimler arıtılmış gerçekli ile ilgili uygulamalarının tanıtımlarını gerçekleştirdi. Bu yazımızda odağımız AR teknolojisinin oyun kategorisindeki örnekleri olacak. Fazla uzatmadan listemize geçelim:

AR Dragon

Sanal hayvan bakım ve geliştirme oyunlarından keyif alıyorsanız, sizlere sevimli bir ejderhanın bakımını emanet eden oyunu kapatmak bilmeyeceksiniz. Hem iPad hem de iPhone üzerinden oynanabilen, her yaştan kişinin üstesinden gelebileceği şekilde tasarlanmış bir artırılmış gerçeklik oyunu olan AR Dragon, sizlere keyifli vakitler sunuyor. Geliştirici tarafından yapılan açıklamalara göre ilerleyen zamanlarda oyuna eğitim bölümü eklenecek. Buna ek olarak genç ve yetişkin ejderha da kullanıcılarını bekliyor olacak. Şimdilik oyunda sadece onunla oyunlar oynayıp, besleyebiliyorsunuz. Eğer, masanızın üzerinde bir ejderha beslemek istiyorsanız bu yapımı kesinlikle denemelisiniz.

My Country

My Country, artırılmış gerçeklik özelliği taşıyan ilk şehir kurma oyunu olma özelliği taşıyor. Dünyayı dolaşıp, ilginç yerler gördüğünüz ve hayalinizdeki şehri kurabildiğiniz neşeli bir simülasyon oyunu. Düşlerinizdeki şehri masanızın üzerine kurmanıza fırsat veren yapımda her şeyi siz kontrol ediyorsunuz. Şehir kurma ve yönetme oyunları ile ilgileniyorsanız, bu oyun sayesinde harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hem iPad hem de iPhone modellerinde oynanabilen oyun, tamamen ücretsiz.

Kings of Pool

8 top Amerikan bilardoyu mobil platforma getiren ve artırılmış gerçeklik desteği sunan Kings of Pool, hem iPhone hem de iPad modellerinde oynanabiliyor. Kings of Pool, iOS platformunda oynayabileceğiniz 8 top bilardo oyunu denebilir. Arkadaşınızla oynamaya devam ederken sohbette edebileceğiniz ve gerçeğe yakın bir oynanış sunan bilardo oyununu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

The Machines

Artırılmış gerçeklik desteği bulunan iPad ve iPhone modellerinde oynayabileceğiniz The Machines, Apple’ın düzenlediği etkinlikte karşımıza çıkan bir oyundu. Çok oyunculu oynama seçeneği bulunan ilk artırılmış gerçeklik oyunu olarak tanıtılan The Machines’de robotlarla savaşıyorsunuz. Stratejik düşünebilme becerisini öne çıkaran oyunun grafikleri de oldukça üst seviyede.

Splitter Critters

Geçtiğimiz yıl Apple tarafından ödüllendirilmeyi başaran Splitter Critters, iOS 11’in çıkışıyla beraber artırılmış gerçeklik moduna sahip olan oyunlardan biri haline geldi. Kendine özgü bir oynanışı bulunan oyunda, karakterleri uzay gemisine getirmeye çalışıyoruz. Uzay gemisinin etrafındaki düşmanları geçmek için türlü türlü yöntemler denemek gerekiyor. Güncellemelerle sürekli güncellenen oyunu kulaklıklarınızla oynayarak tam deneyim yaşamanızı öneririz.

Warhammer 40,000: Freeblade

2015 yılının en iyi oyunu ödülü almayı başaran Warhammer 40,000 Freeblade bilim kurgu ve fantastik öğeleri muhteşem bir şekilde harmanlamayı başarmış, aksiyonun eksik olmadığı güzel bir yapım. iOS 11 ile artırılmış gerçeklik kazanan oyunlardan biri olan Warhammer, kendi ürettiğiniz savaş robotunuzu kullanarak önünüze çıkan canlı veya cansız tüm engelleri geçerek ilerliyorsunuz. Oyunda 200’e yakın görev sizleri karşılıyor. Robotların ön planda olduğu savaş oyunlarını seviyorsanız, Türkçe olarak da oynayabildiğiniz ve ücretsiz olan oyunu mutlaka deneyin.

Stack AR

Basit ancak hızlıca sizi bağımlısı hale getiren yapımlarıyla bildiğimiz Ketchapp oyunlarını daha önce oynadıysanız bu oyunu da mutlaka deneyin. Ekranınızın köşelerinden belirli hızlarda gelen renkli blokları üst üste dizerek olabildiğince yüksek bir kule yapmaya çalıştığınız oyunda dokunuşlarınız harika zamanlanmış olması gerekiyor.

Zombie Gunship Revenant AR

Termal kamera grafiklerine sahip olan zombi türü bir oyun olan Zombie Gunship Revenant AR, size türlü türlü silahlarla donatılmış bir helikopter veriyor ve zombilerle dolu bir alanı temizlemeye çalışıyorsunuz. Zombilerin sonunun gelmiyor oluşu oyunu bir süre sonra sıkıcı hale getiriyor olsa da şu an için oynanabilecek olan en iyi AR zombi oyunu bu yapım. Oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve ister iPhone ister iPad ile oynayabilirsiniz.

Listemizde yer alan tüm oyunları oynayabilmeniz için ARKit uyumu bulunan ve iOS 11 ile çalışan bir iPhone veya iPad sahibi olmanız gerekiyor. iPad 9.7 inç ve iPad 12.9 Pro modellerinde, iPhone SE ve daha yeni çıkmış iPhone modellerinde artırılmış gerçeklik özelliği bulunuyor.