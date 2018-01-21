Akıllı telefonlarda dayanıklılık konusu giderek önem verilen konulardan biri haline gelmeye başladı. Teknik özellikler konusunda iyi akıllı telefonların tercih edilmesi ve genelde kriterin sistem özellikleri olmasının dışında, bazı kullanıcılar akıllı telefonlarda dayanıklılık konusuna da önem verebiliyor. Yere düşer düşme camı kırılan bir telefon, hiçbir kullanıcının tercih edeceği bir ürün olarak değerlendirilmemekte. Sözü daha fazla uzatmadan bu konuda kullanıcılara istediklerini veren bir telefondan bahsedelim. NOMU S10 Pro adı ile satışa çıkan telefon, hem dayanıklılık konusunda hem de sistem özellikleri konusunda kullanıcıların epey bir ilgisini çekecek gibi duruyor. Hemen telefonların özelliklerine geçelim.

NOMU S10 Pro Tasarımı

İlk olarak NOMU S10 Pro akıllı telefonlarının tasarımından söz edelim. NOMU S10 Pro üst düzey dayanıklılık özellikleriyle geliyor ve bu durum tasarıma da doğrudan etki ediyor.

NOMU S10 Pro akıllı telefonlarının tasarımında ilk dikkat çeken kısım ise telefonun köşeleri. Dış yüzeyi bir koruma kılıfı ile kapalı gibi duran akıllı telefonun, köşe kısımları sanki kesilmiş gibi gözüküyor.

Ekran kısmında da düz bir panel kullanılmış ve hiçbir fiziksel tuşa yer verilmemiş durumda. Arka yüzeye geçecek olursak. Sadece asimetrik bir kamera yerleşiminin dikkat çektiğini görüyoruz. Açıkçası bu modelde dışa bir kılıf geçirilmiş gibi görüntü sunulduğu için telefon hem biraz daha kalın hem de biraz daha kaba duruyor.

NOMU S10 Pro Dayanıklılık Konusunda Ne Sunuyor?

Gelelim telefonların dayanıklılığı konusuna. Bu konuda NOMU S10 Pro birçok ayrıcalıklı özellik sunmakta. İlk olarak suya karşı dayanıklılık konusunda bilgiler vermek gerekiyor. IP68+ sertifikasının sunulduğu akıllı telefon, suya karşı 2 metre derecesine kadar dayanıklılık sunuyor. IP68 sertifikasına göre yarım metre daha başarılı bir akıllı telefon sunulmuş durumda. Ayrıca bu suda bekleme süresini de geliştiriyor.

Bunun dışında arka kapak malzemesinde ise özel bir kaplama kullanılmış durumda. Yumuşak kauçuk malzeme kullanıldığı için telefonun ağırlığını çok fazla arttırmayan arka kapağın suya ve toza karşı ekstra bir koruması bulunuyor. Zaten 2 metre suyun altında 1 saat ve hatta biraz daha fazla dayanıklılık elde edilmesi sağlanıyor.

Suya dayanıklılığın dışında düşmelere ve yüksek titreşimlere karşı da ekstra bir koruma sunulduğunu eklemek gerekiyor. Yüksekten düşmelere karşı, arka yüzey ve ekranda dahil olmak üzere koruması bulunan akıllı telefonların, titreşimde ise çok çok daha başarılı olduğu görülüyor. Sadece akıllı telefonların ateşe karşı çok dayanıklı olmadığını belirtelim. Arka kapak nedeniyle ateş dayanıklılığı konusunda istenen değerler elde edilememiş gibi gözüküyor. Bunun dışında tüm dayanıklılık koşulları sağlanıyor.

NOMU S10 Pro Özel Pil Kapasitesi

Telefonların pil kapasitesi kısmında da dayanıklılık algısı öne çıkmış durumda. Serinin geniş arka yüzeyinde tam olarak 5000 mAh değerinde piller bulunuyor. Bu sayede telefonların çok uzun süre şarj edilmeden dayanabildiği belirtiliyor.

Markanın bunun için açıkladığı dayanma süresi tam olarak 3 gün. Telefonların 3 gün boyunca tek şarj ile dayanabildiği verilen bilgiler arasında. Fakat yeni seri akıllı telefonların kullanım durumlarına göre bu dayanıklılık sürelerinin de değişebileceğini belirtelim.

NOMU S10 Pro Sistem Özellikleri

Dayanıklılığı ile öne çıkan modelin, sistem özelliklerinden de söz etmek gerekiyor. Sistem özellikleri bölümünde çok üst düzey bir akıllı telefon modeliyle karşı karşıya olmadığını belirterek başlayalım. 4 çekirdekli işlemci kullanan telefon, MediaTek MTK6737T işlemcilerini kullanıyor ve işlemcilerin hızı 1.5 GHz olarak biliniyor. Bellek miktarı ise 3 GB seviyesinde. Giriş seviyesi bir akıllı telefon sistem özelliklerinin sunulduğunu modelde, ekran tercihi ise 5 inç boyutundan yana yapılmış durumda.

5 inç ekranlarla beraber sunulan çözünürlük değeri ise 720p olarak açıklandı. Tabii ki kırılmalara karşı korumalı ve çizilmeye karşı korumalı bir ekran sunulmakta. Çift SIM kartı desteği ve Android Nougat işletim sistemiyle beraber gelen akıllı telefonların, kamera kısmında da önemli iyileştirmeler yok. Ön kısımda 5 MP değerinde bir kamera kullanılıyor ve arka kısımda ise 8 MP değerinde tek bir arka kamera kullanılıyor. Kameraların çekim kalitesi de HD olarak açıklandı.

Giriş seviyesi bir telefon olsa da tüm bu dayanıklılık özellikleriyle beraber tercih edilecek akıllı telefonlardan biri olması beklenen modelin satış fiyatı ise sadece 159 dolar. Bu rakamla beraber telefonların ülkemizde satılmadığını ancak yabancı e-ticaret sitelerinden alınabildiğini de eklemiş olalım.