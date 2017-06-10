Assassin’s Creed Origins 27 Ekim’de Gelebilir

Ubisoft’un E3 2017’de yeni bir Assassin’s Creed oyunu yayınlaması bekleniyor, ancak sonraki sayılarını erkenden alan bazı Game Informer aboneleri, geliştiricinin duyurmayı planladığı ayrıntıları zaten bulmuş olabilir. Reddit ve Imgur’da HungryGhost57 tarafından yayınlanan derginin fotoğraflarından yola çıkarak, Assassin’s Creed Origins adlı serideki yeni giriş 27 Ekim’de “Bir imparatorluk düştükçe bir kardeşlik yükseliyor” sloganıyla çıkacak. Duyuru ekli resimler, aynı zamanda bir kaç gün önce sızdırılan perakende ön sipariş kartı gibi, piramitlerin ve sfenkslerin bulunduğu zemine karşı verici suikastçiyi gösteriyor.

Resimler, oyunun Antik Mısır’da geçeceğini gösteriyor. Polygon’a göre, daha önceki raporlar, Black Flag’lara benzer bir donanma savaşı olacağını ve PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One için çıkacağını gösteriyor. Reddit’in yorumlar bölümünde, HungryGhost57 de dergiden daha fazla ayrıntı yayınladı. O, oyunun Kleopatra döneminde gerçekleştiğini ve diğer ayrıntılar arasında birden fazla oynanabilir karakter, yepyeni bir dövüş sistemi, bir gece / gündüz döngüsü ve minimap olmadığını söyledi.