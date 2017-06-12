Assassin’s Creed Origins, E3 Etkinliğinde Ortaya Çıktı

Microsoft‘un basın brifinginde, bazı sızıntılar varlığını doğrulamış olsa da, Assassin’s Creed serisinin en son oyunu açıklandı. Assassin’s Creed Origins adlı serinin son oyunu, Mısır’da geçiyor. Oyunda Assassin Brotherhood’un nasıl kurulduğunu öğreniyoruz.

Oyunun oynanış videosunda bir Mısır şerifi olarak tanımlanan kahraman Bayek’i görüyoruz. Bir suikast grevinde hedefine ulaşmak için kahramanımız önceki Assassin’s Creed oyunlarında olduğu gibi akrobat hareketler kullanıyor ve hedefinin ulaşmak için kullandığı yoldaki tehlikeleri görmek için ise kartalını kullanmakta. Kartal sayesinde haritayı kuş bakışı olarak görebiliyoruz.

Assassin’s Creed: Origins, Xbox One X‘de 4K Ultra HD‘de ve 27 Ekim 2017‘de piyasaya sürülecek. Ayrıca PC, Xbox One ve PlayStation 4 için de satışa sunulacak.