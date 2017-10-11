Assassin’s Creed Origins’in Yayınlandıktan Sonra DLC ve Ücretsiz İçerik Detayları

Assassin’s Creed Origins hazır ve bu ayın sonunda piyasaya sürülecek. Ve Ubisoft artık antik Mısır’da kök salmış olan oyun içinde ne gibi özelliklere sahip olabileceğimizi gösteriyor.

Oyunun sezonluk kuponunu satın alanlar, iki gizli paket, Gizli Kişi ve Firavunların Laneti yanı sıra bazı özel ürünler ve krediler alacaklar.

İki DLC paketinden, Ocak 2018’de önce gelen Gizli Kişi, ana oyun hikayesinden sonra, katiller siparişin işgalci bir Roma kuvvetiyle çatışacağı birkaç yıl sonrasını gösterecek. Bu arada, Firavunların Laneti, isminden anlaşılacağı gibi, oyuncular undead Firavunlara karşı savaşacak, Mısır mitolojisindeki canlıları ve daha fazlasını yapacak. Bu DLC, yeni bir bölgede kurulacak ve gelecek yılın Mart ayında yayınlanacak.

Ücretsiz içeriğe gelince, Ubisoft zamana bağlı Mısır patron savaş modunu eklemeyi planlıyor. Bu mod, oyuncuların egzotik ödüller veren günlük görevler alması için avlanabilecekleri bir tüccar ve hatta bir kalabalık modu. Alınacak ve filtreler eklemek için yerleşik bir fotoğraf modu ve önceden duyurulan Discovery Tour eğitim modu da dahil.

Assassin’s Creed Origins, 27 Ekim‘de PC, Xbox One ve PlayStation 4 için piyasaya çıkıyor. Oyun ve sezon biletini içeren Gold Edition 99,99 dolara gelirken taban pakette ise 59,99 dolar fiyat etiketi var.