Asus, 17 Ağustos’ta Zenfone 4 Modelini Tanıtacak

Görünüşe göre bir etkinliğin daveti, önümüzdeki ve uzun süredir beklenen Zenfone 4‘ü sergileyecek ilk platform olacak gibi. 17 Ağustos‘ta bir etkinliğin yapılması planlandığı Asus forumlarında ortaya çıktı.

Belki de bu daveti biraz daha ilginç kılan şey, firmanın en son marka elçisi olan Gong Yoo’nun elinde daha önce duyurulmamış bir telefon tutması. Geçmişte sızıntılar gördüğümüz halde, bu davetiye önümüzdeki haftalarda duyurulacak olan telefona ilk bakış oldu. Şirketin Zenfone serisinde, Zenfone 4, Zenfone 4 Max ve Zenfone 4 Pro varyantlarının olması bekleniyor. Ancak önümüzdeki etkinlikte cihazlardan birini, tamamını veya bir kısmının gösterilip gösterilmeyeceği belli değil.

Yılın ikinci yarısı genelde oldukça sessiz olmasına rağmen, bu yaz Asus ve Samsung‘un duyurularıyla biraz daha heyecanlı olacak gibi görünüyor. Doğal olarak, Asus’un kucağında ne olduğu konusunda fazla bir bilgi yok. Ama şanslıyız ki öğrenmek için fazla beklememize gerek kalmayacak.