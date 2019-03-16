Ana Sayfa Android Haberleri Asus, 3 Akıllı Telefonuna daha Android Pie Güncellemesi Getiriyor

Asus, 3 Akıllı Telefonuna daha Android Pie Güncellemesi Getiriyor

By Selin Polat

-

2
0
ZenFone Max Pro (M1)

Asus, geçen ay ZenFone Max Pro (M1) ve Zenfone Max Pro (M2) akıllı telefon modelleri için Android Pie beta sürümünü piyasaya sürdü ve şimdi şirket, 15 Nisan’a kadar bu akıllı telefonlar için Android Pie (9.0)’ın final versiyonunu piyasaya süreceğini açıkladı.

Bunlara ek olarak, ZenFone Max (M2)de 15 Nisan’a kadar Android Pie’ye güncellenecek.

Bu akıllı telefonların üçü de geçen yıl Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüldü. ZenFone Max Pro (M1) Nisan ayında gelirken, diğer ikisi Aralık ayında geldi.

ZenFone Max Pro’ya (M1) veya (M2) sahipseniz ve Android Pie güncellemesini almak için sabırsızlanıyorsanız, bu makalenin sonundaki kaynak linke tıklayarak beta programına kaydolabilirsiniz.

Geçen ay Asus, Android Pie ile güncellenecek bir akıllı telefon listesi paylaştı. Aşağıda hangi telefonlara güncelleme geleceğinin bir listesini görebilirsiniz.

  • ZenFone 5
  • ZenFone 5Z
  • ASUS ROG Phone
  • ZenFone 4 Max
  • ZenFone 4 Selfie
  • ZenFone 4 Max
  • ZenFone Selfie Live
  • ZenFone 4 Max
  • ZenFone Max Plus (M1)
  • ZenFone 5 Lite
  • ZenFone Live (L1)
  • ZenFone Max Pro (M1)
  • ZenFone Max (M1)
  • ZenFone Max Pro (M2)
  • ZenFone Max (M2)
Önceki İçerikTelefondan ya da Tabletten Dosya Nasıl Yazdırılır?

İlgili Haberler

Android Haberleri

Xiaomi’nin 10 Telefonu Daha Android Pie Güncellemesi Alıyor

Xiaomi akıllı telefonlarına özen gösterdiği ve her türlü cihaza yazılım güncelleme getirmesi ile bilinir. MIUI forumlarından gelen son bilgiler, 10 adet telefonun Android Pie...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Beta Ekran Kaydı Özelliğini Getiriyor

Bazı özelliklerin nadiren de olsa önce iOS'da ve sonra Android'de göründüğünü biliyoruz. Techusiast adlı YouTube kanalına göre, Android Q Geliştirici Önizlemesi Beta 1 Ekran...
Devamını Oku
Android Haberleri

Samsung Galaxy A9 (2018) Android Pie Güncellemesi Geldi

Geçtiğimiz hafta sonu, Samsung Galaxy A8 + (2018) için Android Pie güncellemesi yayınlanmıştı. Ve şimdi, şirket Android'in bu son sürümünü bir başka A serisi olan Galaxy A9 (2018) akıllı...
Devamını Oku
Android Haberleri

Viber’e Dark Mode Geldi!

Viber, salı günü mesajlaşma uygulaması için bir güncelleme hakkında tweet attı ve Facebook Messenger’ın Dark Mode’u etkinleştirmesinin ardından Viber'de dark mode özelliğini duyurdu. Uygulamayı açtıktan...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Söylentileri

2019 yılının şüphesiz en çok yeniliklerden birisi Google’ın Android Q sürümüdür. Geçen yıl Ağustos ayında Android Pie sürümünün yayınlanmasından itibaren, birçok amiral gemisi ve...
Devamını Oku
Android Haberleri

Nokia 5 Artık Android Pie Güncellemesine Sahip!

HMD Global, akıllı telefonları için en yeni Android Pie güncellemesini yayınlamakta oldukça hızlı gibi görünüyor. Hatta Android 9 güncellemesini alacak en yeni cihaz muhtemelen...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Telefondan ya da Tabletten Dosya Nasıl Yazdırılır?
İpucu

Telefondan ya da Tabletten Dosya Nasıl Yazdırılır?