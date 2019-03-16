Asus, 3 Akıllı Telefonuna daha Android Pie Güncellemesi Getiriyor

Asus, geçen ay ZenFone Max Pro (M1) ve Zenfone Max Pro (M2) akıllı telefon modelleri için Android Pie beta sürümünü piyasaya sürdü ve şimdi şirket, 15 Nisan’a kadar bu akıllı telefonlar için Android Pie (9.0)’ın final versiyonunu piyasaya süreceğini açıkladı.

Bunlara ek olarak, ZenFone Max (M2)‘de 15 Nisan’a kadar Android Pie’ye güncellenecek.

Bu akıllı telefonların üçü de geçen yıl Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüldü. ZenFone Max Pro (M1) Nisan ayında gelirken, diğer ikisi Aralık ayında geldi.

ZenFone Max Pro’ya (M1) veya (M2) sahipseniz ve Android Pie güncellemesini almak için sabırsızlanıyorsanız, bu makalenin sonundaki kaynak linke tıklayarak beta programına kaydolabilirsiniz.

Geçen ay Asus, Android Pie ile güncellenecek bir akıllı telefon listesi paylaştı. Aşağıda hangi telefonlara güncelleme geleceğinin bir listesini görebilirsiniz.