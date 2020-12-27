ASUS, Republic of Gamers Strix SCAR oyuncu ailesinin ultra güçlü yeni modelini duyurdu.

Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix SCAR ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sundu. Asus tarafından yapılan açıklamada yeni Strix SCAR 15/17 modelinin donanım tarafında soğutmayı destekleyen sıvı metal bileşenli 10.Nesil işlemci ve RTX 2080 SUPER serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Gelişmiş keystone teknolojisinin yanı sıra, tasarım detaylarında da BMW Designworks Group ile yapılan işbirliği sayesinde bazı önemli değişiklikler olduğu belirtildi. Ayrıca yeni Strix SCAR modelinin 300Hz ekran yenieme hızı ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan detaylı açıklamanın devamı şu şekilde.

Geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve kullanıcıların büyük beğenisini kazanan Strix ailesinin yeni modellerinin tasarım ve donanım tarafında önemli bazı yeniliklere sahip olduğu belirtilirken yeni Strix SCAR 15/17 serisinin artık 532/732 model kodlarıyla anılacağı aktarıldı.

Strix SCAR modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için geliştirdikleri soğutma sistemlerini daha da geliştirdiklerini belirten ROG yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında da sundukları gelişmiş paneller ile müşterilerinin deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.Yeni Strix SCAR 532/732 serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanısıra artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının da eklendiğinin altı çizildi.

300 Hz Yenileme Hızı, 3m Tepki Süresi

Aynı zamanda ekran tarafında da geliştirdikleri üst seviye paneller ile 300Hz 3ms tepkime süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırarak müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkarttığını ifade ettiler.

Keystone ile Kişiselleştirme Deneyimi

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında, Strix SCAR 15/17 (532/732) ile kullanıcıların daha önce yine Strix SCAR ile tanıştıkları keystone teknolojisinin gelişmiş bir versiyonunu bulacakları söylendi.‘Keystone’ olarak adlandırılan bu teknoloji sayesinde kullanıcılara bilgisayarlarını kişiselleştirme imkânı ve kişisel verilerini korumak için çok yönlü yeni bir teknoloji sunduklarını vurgulayan ASUS, bu fiziksel NFC özellikli harici parçanın bilgisayarın kasa kenarında yer alan ince bir girişe manyetik olarak takılarak Strix SCAR 532/732 ile tam uyumlu olarak çalıştığı belirtildi.

Keystone aktive edildiği anda bilgisayarın kendini kullanıcının tanımladığı özel ayarlara getirerek farklı efektler ve oyuna özgü profillere göre değiştirebildiği gelen diğer detaylar arasında. Ayrıca, bütün bunlara ek olarak gizli ve özel depolama için saklı Shadow Drive’a erişebilmeyi de sağlıyor.

Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda BMW Designworks Group ile birlikte tasarlanarak görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırdığı söylendi. Yapılan açıklamanın bu bölümünde Strix SCAR’ın, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin kişiselleştirilebileceği kaydedildi.

Yeni NVIDIA RTX SUPER teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 10.nesil Intel işlemcili bu cihazın bugünkü mevcut donanım teknolojisinin en üst seviyesine ulaştığı aktarıldı, bu hafta itibari ile ülkemizde satışa sunulan Strix SCAR 15/17’nin soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olduğunun altı çizildi.