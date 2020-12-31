Asus Adolbook13 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Eylül ayı civarında, Tayvanlı teknoloji devi Asus, dünyanın ilk metal gradyanlı dizüstü bilgisayarı olarak gurur duyduğu Adolbook14‘ü duyurdu. Şirket ayrıca cihazı modaya uygun bir bilgisayar olarak tanıttı. Şimdi ise, Adolbook14’ün kardeşi piyasaya sürüldü ve adı Asus Adolbook13 2021 olarak adlandırılıyor.

Adolbook13 2021, en yeni 11. nesil Intel Core i5 -1135G7 işlemci ile güçlendirilmiş kompakt bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. İşlemci, yerleşik 512 GB M.2 depolama ve 16 GB LPDDR4X-4266 bellek ile eşleştiriliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca, üç hızlı fan değiştirmeyi destekleyen yükseltilmiş bir Cicada fanı ile birlikte geliyor.

Tasarım açısından Asus Adolbook13 2021, 3D metal baskı teknolojisini kullanıyor. Şirket, teknolojiyi gradyan metali ve okyanus rengini oluşturmak için kullandığını söylüyor. Dizüstü bilgisayar, sertleştirilmiş bir ayna logosuna sahip tamamen metal bir gövde kullanıyor.

Adolbook13 2021, 1080p FHD çözünürlüğü ve 13,3 inç ekranı da beraberinde getiriyor. Ekran ayrıca yüzde 100 sRGB renk gamı ​​sunuyor ve yüzde 88’e varan bir ekran oranına sahip. Tüm dizüstü bilgisayar 1,19 kg ve yalnızca 13,9 mm kalınlığında. Bu, onu daha ince, daha hafif hale getiriyor. Geçen yılki Addolbook14’ten daha geniş bir ekran oranı da sunuyor.

Adolbook13 2021’de 3,5 mm kulaklık girişi, SD kart okuyucu, USB 2.0 bağlantı noktası, HDMI video çıkış bağlantı noktası, USB 3.1 bağlantı noktası ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut bağlantı noktalarının sayısı o kadar etkileyici olmasa da, çeşitlilik oldukça iyi.

İyi bir saat video oynatma sunması gereken 50 Wh‘lik bir pil bulunduran dizüstü bilgisaya,r TUV Rheinland sertifikalı ve ayrıca Harman Kardon stereo hoparlör içeriyor. Asus Adolbook13 2021, yapı malzemesi ve diğer donanım yapılandırması dikkate alındığında makul bir fiyat olan 766 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Şıklığı ve performansı birlikte arayan kullanıcılar rahatlıkla bilgisayarı tercih edebilirler.