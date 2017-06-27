Asus altı Zenfone 4 telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Asus Zentalk forumunda altı adet Zenfone 4 telefonu göründü. Google destek sitesinden bir tarayıcı, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie ve Zenfone 4 amiral gemisinin üç değişik versiyonunun Google hizmetleri için onaylandığını ortaya koydu.

Zenfone 4 Max (ZC554KL) model adı ile birlikte geliyor ve Zenfone 3 Max’in doğrudan bir devamıdır. Büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor, ancak orta sınıf özellikleri olacak.

Zenfone 4 Pro, Zenfone serisindeki yeni bir cihaz. Dolayısıyla, konumunun nerede olduğunu henüz bulamadık. Şimdiye kadar tanıdığımız tek şey, model adı ASUS_Z01GD.

Zenfone 4 Selfie, GFXBench’de görünen bir telefon ve bazı özelliklerin ne olduğunu biliyoruz. Model adı ASUS_Z01MD olan cihaz, 2.0 GHz hızında sekiz Cortex-A53 çekirdeği olan bir Snapdragon 625 yonga setine sahip olacak.

Arkada 4K video kaydı yapabilen 16 MP kamera ve ön tarafta 12 MP sensörlü bir kameraya sahip olacak. Ön kamerası da 4K video kaydı yapabiliyor.

Listede ayrıca üç adet Zenfone 4 cihazı görüyoruz. Asus’un Zenfone 3 serisini nasıl işlediğine bakarak, iki farklı RAM / depolama ayarı bekleyebiliriz. Üçüncü versiyona Zenfone 4V deniyor ve Verizon’un şebekesinde özel olacak.

Asus Zenfone 4 serisini mayıs ayında piyasaya sunmayı planlıyordu ancak “tasarım revizyonu ve verimlilik güncellemeleri” Temmuz ayına ertelemeye sebep oldu.