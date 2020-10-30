ASUS, AMD Radeon RX 6800 Serisi Ekran Kartlarını Duyurdu

Oyun bilgisayarları ve donanımları hakkında kendini kanıtlamış ve en güncel teknolojileri bünyesine katan ASUS, yeni ROG Strix ve TUF Gaming AMD® Radeon™ 6000 ekran kartı serisini duyurdu.

Yeni AMD Radeon RX 6000 serisi ve birlikte kullanılan RDNA™ 2 GPU oyun mimarisi, yeni bir Radeon ekran kartlarını yukarıya taşıyor. ASUS mühendisleri, bu heyecan verici yeni GPU’lardan en iyi şekilde yararlanmak için yüksek performans, düşük sıcaklıklar ve sessiz çalışma sağlayan ROG Strix ve TUF Gaming ekran kartlarını geliştirmek için çok çalıştılar.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, Big Navi’ye büyük bir heyecan veriyor

Radeon RX 6800 XT, AMD’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü GPU’lardan biridir. ASUS mühendisleri ROG Strix kartını tasarlamaya başladıklarında, Radeon RX 6800 XT’nin ham gücü karşısında onun tüm potansiyelini açığa çıkarabilecek bir soğutma sistemi tasarımı yapmaya karar verdiler. Bu süreçte ASUS ekibi doğal olarak sıvı soğutmaya yöneldi. İşlemciler için AIO sıvı soğutma sistemlerinin faydalarına zaten aşina olan PC meraklıları, GPU’larında üst sınırlardaki performansa erişebilmek için satın aldıktan sonra grafik kartlarına benzer sistemleri entegre etmişlerdi.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, hava ve sıvı soğutmanın gücünü birleştiriyor. Bir ekran kartının soğutma gereksinimlerine göre özel bir sıvı soğutma modülüyle sıfırdan tasarlanan kartın soğutma plakası, hem GPU’yu hem de onu çevreleyen GDDR6 bellek modüllerini başarıyla soğutuyor. Bu bileşenlerden gelen ısı, kasanın içi yerine doğrudan sıvı soğutma döngüsüne aktarılıyor. Döngünün diğer ucundaki 240 mm’lik radyatör, günümüzün PC kasalarında bulunan montaj noktaları ile yüksek soğutma potansiyeli ve geniş uyumluluk arasında doğru dengeyi kuruyor. Grafik kartının muhafazası içindeki düşük gürültülü fan ve düşük profilli soğutucu, güç sağlayan bileşenlerin soğuk kalmasını sağlıyor.

ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT, bir bilgisayara monte edildiğinde sistem bileşenleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşiyor. Kart, büyük EATX kasalarda bile kolaylıkla montaj yapılabilmesi için, aşınmaya karşı korumalı ve dokuma kılıfa sahip 600 mm’lik uzun soğutucu hortumlarına sahip.

Hem yüksek CFM değeri hem de statik basınç için optimize edilmiş özel olarak tasarlanmış bir çift 120 mm radyatör fanı, ısıyı döngüden çıkarmak için havanın termal bloğun sıkışık kanatları boyunca hareket etmesini sağlıyor. ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT’nin yerleşik FanConnect II başlıkları, diğer ROG Strix kartlarında olduğu gibi bir çift sistem fanına bağlanabiliyor. Bu başlıklar, bağlı kasa fanlarının GPU veya CPU sıcaklıklarındaki değişikliklere doğrudan yanıt vermesine izin vererek, ihtiyaç duyulduğunda hava akışını artırıyor.

ROG Strix RX 6800, ROG yeniliklerinin tamamıyla yükseklere uçuyor

AMD, Radeon RX 6800 XT’nin yanı sıra, orta seviye sistemlere de “Big Navi” performansını getirmek için AMD Radeon RX 6800’ü duyurdu. RX 6800’ün ROG Strix versiyonu, hava soğutmalı grafik kartları için en son ASUS geliştirmelerini içeren tasarımla birlikte geliyor.

ROG Strix Radeon RX 6800

Devasa 2,9” boyutundaki soğutucu, birden fazla ısı borusu ve daha iyi ısı transferi için yüzey alanını artıran bir MaxContact taban plakası kullanarak ısıyı GPU’dan etkili bir biçimde uzaklaştırıyor. En yeni Eksen teknolojili tasarıma sahip üçlü fan, gürültü seviyelerini en aza indirirken soğutucunun yoğun kanat dizisi boyunca bol miktarda hava akışı sağlıyor.

ROG Strix Radeon RX 6800

Dış fanlardaki çentikli bariyer halkaları, önceki nesle göre daha yüksek kanat sayısı ve ters yönde dönen bir merkezi fan ile birlikte, hava akışının termal bloğun en sıcak kısımlarına, türbülanstan daha az etkilenerek verimli bir şekilde ulaşmasına imkân tanıyor. ROG Strix Radeon™ RX 6800’ün özel kısa PCB’si, havanın tam uzunluktaki arka soğutucu plakasındaki havalandırma açıklığından çıkmasını ve kasanın arkasındaki egzoz fanına doğru ilerlemesini sağlıyor.

TUF Gaming, sağlam ve gizemli tasarımlarını RX 6800 XT ve RX 6800 ile bir araya getiriyor

ASUS, sağlam ekran kartları isteyen oyuncular için Radeon™ RX 6800 XT ve RX 6800’ün TUF Gaming tasarımlarını da piyasaya sürdü. Her iki kartın da soğutma tasarımı, günümüzün yüksek watt’lı GPU’ların soğutma gereksinimlerinin çok üstünde bir performansa ve sessiz çalışma için tasarlanmış 2,9” slot kaplayan kalın bir soğutucu bloğa sahip. Hava, yüksek yüzey alanlı soğutma bloğuna üç adet Eksen teknolojili fan kullanılarak iletiliyor. Merkezi fan saat yönünde dönerken, yandaki iki fan türbülansı azaltmak için tıpkı ROG Strix soğutucudaki gibi saat yönünün tersine dönüyor. Bu kanıtlanmış tasarım, fan sesinde artış olmaksızın daha yüksek RPM’lere ve daha fazla hava hareketine izin veriyor.

TUF Gaming Radeon RX 6800 Series

Sağlam, yeni bir endüstriyel tasarıma sahip köşeli alüminyum kart muhafazasu ise yüksek performans duygusu sunmak için soğutma bloğunun etrafını kaplıyor. Tam boy alüminyum arka plaka, ince TUF Gaming çizgilerine sahip bir sisteme şık bir dokunuş katıyor ve kısa özel PCB’nin önündeki geniş havalandırma penceresi, sıcak havanın kasanın hava çıkış yoluna girmesi için başka bir yol sunuyor.

TUF Gaming Radeon RX 6800 Series

Ürün yelpazesinde kullanılan Auto-Extreme montaj teknolojisi, güvenilirliği ve yapım kalitesini artırmak için bileşenleri insan müdahalesi olmadan hassas bir şekilde yerleştirerek üretiyor. 144 saatlik test süresi ve ekstra sağlam kapasitörler, kullanıma hazır güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, yerleşik Aura RGB LED’leri kullanarak kartı sistemin geri kalanına uyacak şekilde kişiselleştirebiliyor.

Teknik Özellikler

ROG STRIX LC Radeon RX 6800 XT OC Edition

AMD® Radeon™ RX 6800 XT

Bellek hızı: 16 Gbps

PCIe® sürümü: 4.0

1 x USB Type-C

2x Native HDMI 2.1b

1x Native DisplayPort 1.4a

ROG STRIX Radeon RX 6800 OC Edition

AMD® Radeon™ RX 6800

Bellek hızı: 16 Gbps

PCIe® sürümü: 4.0

1 x Native HDMI 2.1b

3 x Native DisplayPort 1.4a

TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC Edition

AMD® Radeon™ RX 6800 XT

Bellek hızı: 16 Gbps

PCIe® sürümü: 4.0

1 x Native HDMI 2.1b

3 x Native DisplayPort 1.4a

TUF Gaming Radeon RX 6800 OC Edition