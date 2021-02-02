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Asus Chromebook Flip’in Özellikleri Sızdırıldı – İşte Detaylar!

Asus Chromebook Flip CM3000 olarak adlandırılan yen bir tablet ortaya çıktı. Tabletin bilinen tüm özelliklerini siz okurlarımız için derledik...

Ayşen Sıla

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ASUS-Chromebook-Flip

Asus, yeni bir Chromebook Tablet üzerinde çalışıyor. Bu tablet, geçen yıl piyasaya sürülen Lenovo IdeaPad Duet Chromebook’a rakip gibi görünüyor. Bir Alman perakendeci, çıkarılabilir bir klavye ve bir Stylus desteğine sahip yeni MediaTek işlemcili Asus Chromebook Tablet’i ortaya çıkardı.

Asus Chromebook, CM3000DVA-HT0011 model numarasına sahip. Ancak rapor, diğer listelerin onu Asus Chromebook Flip CM3000 olarak belirlediğini söylüyor. Sitede listelenen model Mineral Gri olarak adlandırılıyor.

IdeaPad Duet Chromebook’a benzer şekilde, arka tarafında kumaş kaplamalı çıkarılabilir bir klavye görünüyor. Ayrıca, rapor Chromebook ekranının içinde USI-Stylus bulundurmak için bir yuvaya sahip olacağını da ekliyor. Bunlardan bahsetmişken, bu aksesuarların kutu içeriğine dahil olduğu söyleniyor ama resmi onay için biraz daha beklememiz gerekiyor.

Solda bir güç düğmesi ve ses tuşları var, arkada ise Asus, Chromebook logoları ve tek kamera bulunuyor. Ön tarafta, daha kalın kenarlara sahip bir ekran ve merkezde tek bir selfie kamerası yer alıyor. Alt kısımda, çıkarılabilir klavye için manyetik kontaklar var. Klavyeye ek olarak, kumaş tarzı bir stand da tablete eşlik ediyor.

ASUS-Chromebook-Flip

Asus Chromebook Flip CM3000 Özellikleri

Özelliklere gelince, Asus Chromebook Flip CM3000, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 16:10 en boy oranına  sahip olacak. Ekranın 10,5 inç dokunmatik paneli ve 320k nit parlaklığı da beraberinde getirmesi bekleniyor. Yüzde 118 sRGB renk gamını kapsayacağı söyleniyor.

Ekranın üzerinde, 2 megapiksellik 1080p ön kamera bulunuyor. Arkadaki kurulumda 8 megapiksel tek kamera yer alıyor. Cihazda MediaTek MT8183 işlemci bulunuyor. Bilinmeyen bu işlemci, 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB eMMC depolama ile eşleştirilmiş görünüyor.

ASUS-Chromebook-Flip

Diğer özellikler arasında Type-C şarj bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık/mikrofon girişi, 27 WHr pil, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, ChromeOS desteği bulunuyor. Son olarak, Chromebook Tablet 255 mm x 167 mm x 8 mm boyutlarında ve 0,53 kg ağırlığında olacak.

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