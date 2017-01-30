Asus Designo Curve MX34VQ Özellikleri ve Satış Fiyatı

Ekran teknolojileri konusunda sürekli yeni modellerle beraber gündeme gelen 4K monitör serileri bir hayli yaygınlaşmaya başladı. Ardı ardına gelen yeni ekranlarla beraber artık 4K teknolojisinin de yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber bu alanda hem yeni nesil olan ekranlar hem de bu alanda farklılık yaratan teknolojilerin neler olduğu da merak ediliyor. Bu alanda yeni seri ekranlardan birisi de Asus Designo Curve MX34VQ ekranları oldu.

Asus Designo Curve MX34VQ Nasıl Özelliklerle Beraber Geliyor?

Ekran serileri ile beraber öne çıkmaya başlayan markalardan biri olan Asus’un bu alanda yeni seri ekranlarından birisi de Asus Designo Curve MX34VQ modeli oldu. Peki yeni seri ekranlar ne gibi özelliklere sahip? Nasıl farklar ile beraber geliyor? Bakalım.

Kavisli Ekran Tasarımı

Öncelikle Asus Designo Curve MX34VQ serisinin tasarım detaylarından işe başlayacak olursak tasarım konusunda yeni seri modelin yine kavisli ekranlara yeni bir örnek oluşturduğunu da belirtelim. Çok yüksek bir kavis oranı ile beraber gelmese de genel olarak ince çerçevesi ile beraber kavisli ekran özelliklerini iyi bir şekilde yansıtabilen Asus Designo Curve MX34VQ serisinin haliyle ince tasarım ve kavisli ekranı ile beraber oldukça şık bir görüntüye sahip olduğunu da söylemek gerekiyor.

Genel çerçeve ve kavisli yapıda tasarımı ile beraber sade ve şık bir tasarım ortaya koyan modelin bunun dışında tasarım konusunda en büyük artısından birisi de destek ayağı. Şöyle ki daha öncesi Asus ekran modellerinde de gördüğümüz gibi seride yine oval tek bir destek ayağı var ve bu destek ayağı ekranın ayakta durmasını sağlayan tek bölüm olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bu destek ayağının başka bir ayrıcalığı daha var onu da birazdan ele alacağız.

Teknik Özellikler Ne Gibi Farklar Ortaya Koyuyor?

Söz konusu ekran teknolojisi olunca akla ilk gelen ekranın görüntü değerleri oluyor. Ekran ne gibi bir teknoloji ile beraber geliyor? Nasıl bir çözünürlük değeri sunuluyor? Gibi birçok soru ön plana çıkmakta. Bu alanda Asus Designo Curve MX34VQ serisinde de gayet başarılı teknik özellikler yer alıyor.

Teknik özellikler konusunda ilk dikkat çeken detay ekranı sahip olduğu çözünürlük değeri. Çözünürlük değeri konusunda serinin 4K ekranlar sınıfında olduğunu belirtelim. Haliyle ekran çözünürlüğü konusunda 3440 X 1440 piksel değerini sunan ekranlarının haliyle ilk noktada oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunduğunu da söylemek gerekiyor.

Tüm bunların dışında ekran boyutu konusunda 34 inç gibi beklenen ekran boyutlarının da üstünde yer alan ekran sınıfı ile beraber gelen serinin hem kavisli bir ekran modeli ile beraber gelmesi hem de kavisli ekranlarına ek olarak 4K çözünürlük değeri sunması Asus Designo Curve MX34VQ ekranlarının teknik özellikler konusunda oldukça yeterli serilerden biri olarak dikkat çekmesini sağlıyor.

Bunun dışında diğer teknik detaylarından bahsedecek olursak ekranın dikkat çeken bir diğer özelliğinin kavisli tasarımıyla beraber 21:9 oranında geniş açının da üzerinde görüntü sunabilmesi. Bu sayede görüntü içerisindeki detayları da çok daha rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz ve çok daha net görüntü elde edilebiliyor.

Bunun dışında IPS panel sayesinde 178 dereceye kadar görüş açısı sunan Asus Designo Curve MX34VQ ekranlarının 3000:1 kontrast oranı ile beraber gelmesi renk dengesi konusunda da oldukça iyi bir ekran modelinin karşımıza çıkması sağlanıyor. Ayrıca 1800R değerinde kavis oranı ve mavi ışıma için filtre sistemlerine de yer verildiğini de söylemek gerekiyor.

Ekstra Hoparlör Desteği

Ekranın çözünürlük değerleri ve ekranın teknolojisi bir yana dursun serinin ekstra olarak içerisinde hoparlör sistemleri ile beraber geldiğini de söylemek gerekiyor. Ses çıkış gücü 8 W olan 2 hoparlör ile beraber gelen ekranların haliyle harici bir ses sistemine de ihtiyacı kalmıyor.

İçerisinde yer alan ses sisteminin ne kadar başarılı olduğu konusunda ise yorum yapmak biraz zor. Her ne kadar bir ekran için 8W değeri ideal olarak gösterilse de bunun dışında genel olarak değerlendirdiğimiz de ise ekranların içerisinde yer alan sistemin pek yeterli olmadığını da belirtelim.

Kablosuz Şarj Desteği

Asus Designo Curve MX34VQ ekranlarının bir diğer ayrıcalığı ise destek ayağı. Oval destek ayağı ile beraber gelen ekranın bu destek ayağı ise aslında bir kablosuz şarj cihazı. Kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilen destek ayağının bu özelliğini kullanmak içi tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzu destek ayağının üzerine koymak. Fakat bunun için telefonunuzun da kablosuz şarj desteğinin bulunması gerektiğini belirtelim.

Oyuncu Monitörlerine Dahil Edilebilir Mi?

Asus Designo Curve MX34VQ serisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi ekranların oyuncu serisine dahil edilip edilmeyeceği. Özellikle Asus’un ROG serisi oyuncu bilgisayarları için kullanılan ekranlarının meşhur olduğunu da biliyoruz. Fakat bu seri beklenen oyun desteğini kullanıcılara sunmayacak. Bu ekranların daha çok çizim ve çalışma amaçlı olan ekranlar olduğunu da belirtelim. Bu durumun nedeni ise ekranların yenileme hızının sadece 60 Hz civarında olması.

Bu değerlerle ve 4K çözünürlük desteği ile beraber oyun konusunda ekranların yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle daha çok iş amaçlı kullanılan ekranlar sınıfına girmekte. Zaten ekranların tepkime süresinin 4 ms olması da oyun serisi için uygun olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Fakat yine de serinin içerisinde Gameplus gibi yazılımlarında yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış Tarihi için ilk siparişlerini açmaya hazırlandığı belirtilen Asus’un bunun dışında net bir satış tarihi ortaya koymadığını da belirtelim. Net bir çıkış tarihi verilmediği gibi bunun dışında net bir fiyat açıklaması da olmayan ekranların fiyatının ve çıkış tarihinin açıklamaları da merakla beklenmekte.