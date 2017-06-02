ASUS, okullar için Chromebook Flip’i duyurdu

Basitliği, maliyeti ve kolay yönetimi nedeniyle Chromebook‘lar sınıfta giderek daha popüler hale geliyor. ASUS, Computex 2017‘de orijinal 2015 10″ modelinin yerini alan yeni bir Chromebook Flip‘ini daha önce açıkladı ancak şimdi sadece Chromebook Flip adlı yeni bir dizüstü bilgisayar seçti.

Aynı ada sahip olmasına rağmen, bu model (C213NA) standart Flip’den birkaç önemli farklılığa sahiptir. Her şeyden önce, bu model daha ziyade siyahtır ve daha sağlam bir görünümdedir. Bu modelin diğer modeli olan ARM tabanlı Rockchip işlemcisi yerine bir Intel Celeron N3350 işlemci var. Ekran biraz daha büyük, 11.6″ ve 1600 x 900p daha yüksek bir çözünürlükle.

Bu model iki USB Type-A bağlantı noktası, iki USB Type-C bağlantı noktası (hepsi USB 3.0), kulaklık girişi ve bir microSD kart yuvası olmak üzere bir çok bağlantı seçeneğine sahiptir. Ayrıca iki tane web kamerası var – biri klavyede diğeri ekranın üstünde. Alt kamera, dizüstü tablet/çadır modunda iken aslında esas olarak bir tablet olarak çalışırken arka kamera resim çekmek için kullanılır. Yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi, Flip kullanıcı tarafından kullanılabilir durumdadır ancak hangi bileşenleri yükseltebileceğinizi bilmemektedir.

ASUS’un henüz fiyatlandırma ya da çıkış tarihi hakkında detay vermedi. Ancak fiyatın bilinmediği 10″ 2017 Flipten biraz daha pahalı olacağını tahmin ediyorum. Bu model de Google Play Store ile birlikte gelecektir.