Asus, orta sınıf iki yeni ZenPad 10 tableti duyurdu

İki yeni Android destekli tablet, ZenPad 10 Z301MFL ve Z301ML Asus tarafından Computex 2017 etkinliğinde bu hafta resmen tanıtıldı. Adları sizi şaşırttırabilmesine rağmen, bu tabletler farklı özellikler taşıyor.

En güçlü modeli olan Asus ZenPad 10 Z301MFL, tam HD (1080p) çözünürlüğe sahip 10.1 inç ekrana ve 2GB RAM ve 16GB dahili belleğe eşleştirilmiş 1.4GHz dört çekirdekli MediaTek MT8735A işlemciye sahiptir.

ZenPad 10 Z301MFL‘nin ikinci versiyonu 3GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak ancak biraz daha pahalıya mal olacak.

Ayrıca tablet, 10 saate kadar video oynatma olanağı sağlayan bir 18 Wh pil ile güçlendirilmiştir. Arka tarafta 5 megapikselli bir kamera bulunurken ön kısımda 2 megapiksellik ikinci bir kamerası var.

Diğer tablet olan ZenPad 10 Z301ML, 10.1 inç ekranın HD (720p) çözünürlüğüne ve ürünün 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MT8735W işlemcisine sahip olması dışında, aynı özelliklerden yararlanıyor. Ayrıca, pil yaklaşık 13 saat video oynatma sağlıyor.

Her iki tablet de Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile birlikte geliyor ve ayrı olarak satın alınabilen Asus’un klavye platformuyla tam uyumludur.