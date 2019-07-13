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ASUS, Republic of Gamers Oyuncu Ailesinin Yeni Üyesi Strix Scar 3 (G531) Modelini Duyurdu

By Selin Polat

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Strix Scar 3 (G531)

Oyuncular için özel olarak geliştirdiği teknolojileri son kullanıcı ile buluşturan ASUS Republic of Gamers (ROG) markası yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Strix ailesinin yeni üyeleri Strix G modelini geçtiğimiz günlerde son kullanıcının beğenisine sunmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Strix bilgisayarlarının kasalarında önemli değişiklikler olduğu belirtilirken, Strix Scar 3 (G531/G731) serisi ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddialı çözümler sunulduğu aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan detaylı açıklamanın devamı şu şekilde.

Yeni Strix Scar 3 (G531/G731) modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için her zaman bir potansiyel sorun olarak görülen ısınma problemine karşı kendi etkili çözümlerini geliştirdiklerini açıklayan ROG yetkilileri, ekran ve kasa arasında gözle görülür bir hava kanalı alanına vurgu yaptıkları bu yeni Strix serisinde cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanında artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının eklendiği vurgulandı.

Bilgisayarın soğutmasını tam anlamıyla kontrol altına almak için daha yüksek güç ile çalışan, daha ince ve dışarıya toz atma teknolojisine sahip fanlar geliştirdiğini belirten şirket, bu sayede uzun süren oyun maratonlarında cihazın üst düzey performans gösterdiğini belirterek, son teknoloji ürünü ROG dizüstü bilgisayarlarların en iyi kullanıcı deneyimini sunduğunu ekledi.

Aynı zamanda ekran tarafında da geliştirdikleri üst seviye paneller ile 144Hz 3ms tepkime süresine sahip IPS level FHD bir ekrana sahip bu cihazın harici bir monitör ihtiyacını ortadan kaldırarak müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında Strix ailesinin yeni üyesi Strix Scar 3 (G531/G731) ile kullanıcıların daha önce görmediği yeni bir teknoloji ile tanışacakları yönünde. “Key Stone“ olarak adlandırılan bu yeni teknoloji sayesinde kullanıcılara bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı ve kişisel verilerini korumak için çok yönlü yeni bir teknoloji sunduklarını vurgulayan ASUS, bu fiziksel NFC özellikli harici parçanın bilgisayarın kasa kenarında yer alan ince bir girişe manyetik olarak takılarak Strix Scar 3 (G531) ile tam uyumlu olarak çalıştığı belirtildi.

Key Stone aktive edildiği anda bilgisayarın kullanıcının tanımladığı özel ayarlara getirererk farklı efektler ve oyuna özgü profillere göre değiştirebilmeyi sağlıyor. Ayrıca, bütün bunlara ek olarak gizli özel depolama için saklı Shadow Drive’a erişebilmeyi de sağlıyor.

Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisi paylaşılırken, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırıyor. Yapılan açıklamanın bu bölümünde Strix Scar’ın, saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin koordine edilebileceği belirtildi.

Yeni Strix Scar 3 (G531) ile ilgili açıklamanın son bölümünde, cihazın donanım tarafındaki önemli özelliklerine değinildi. Cihazın yeni NVIDIA RTX teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 9.nesil Intel işlemci ile bugünkü mevcut donanım teknolojisinin en üst seviyesine ulaştığı aktarıldı, G531GW-ES010T model kodu ile ülkemizde satışa sunulan Strix Scar 3 (G531)’ün soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olduğunun altı çizildi.

Strix Scar 3 (G531) Teknik Özellikleri

Part No90NR01N1-M01830
Model NameG531GW-ES010T-Gaming
EAN Code4718017332125
UPC Code192876332122
A Part (lid)1A-SCAR Gunmetal
B Part (bezel)Black plastic
C Part (inside)Black plastic IMR (NUMPAD)
D Part (bottom)Black plastic / Material PC+ABS
Dimension36.0(W) x 27.5(D) x 2.49 ~ 2.49(H) cm
Weight2.57 Kg
ProcessorIntel Core i7-9750H Processor 2.6GHz (12M Cache, up to 4.5GHz)
ChipsetMobile Intel HM370 Express Chipsets
Discrete/OptimusOptimus
GraphicNVIDIA® GeForce RTX™ 2070
Graphic MemoryGDDR6 8GB
IGPUIntel UHD Graphics 630
Panel Size15.6′
ResolutionFHD 1920×1080 16:9
Refresh Rate144Hz
Response Time (G2G)3ms
Viewing Angle170
Panel TechIPS-level
Brightness300nits
Contrast1:800
NTSC %72%
SRGB %100%
Adobe %75.35%
Anti glareAnti glare
GsyncN/A
Total System MemoryDDR4 2666 16G
On board memoryN/A
Memory Slot2x
DIMM MemoryDDR4 2666 16G
Memory Max.32GB
System Storage InstalledPCIE NVME 256G M.2 SSD
SATA 1TB 5400RPM 2.5’ Hybrid HDD (FireCuda)
M.2 slots support either SATA and NVMe1
M.2 SSD Support ListM.2 256GB PCIe*2 SSD
M.2 512GB PCIe*2 SSD
M.2 1TB PCIe*2 SSD
LAN10/100/1000 Mbps
Wi-Fi/BluetoothWi-Fi 5(802.11ac) 2*2 + Bluetooth 5.0 (*BT version may change with OS upgrades.) -RangeBoost
I/O Ports1x Type C 3.1 (Gen.2)
3x Type A 3.1 (Gen.1)//1x 3.5mm combo audio jack
ThunderboltYok
Display output1x HDMI 2.0b
1x TypeC (DP 1.4)
WebcamOptional
MicBuilt-in array microphone
Keyboard TypeIlluminated Chiclet Keyboard Per-Key RGB
Aura SyncYes
Speakers2x 3.5W with Smart AMP (TBD)
Audio TechSmart Amp
Operating SystemWindows 10 (64bit)
SecurityBIOS Administrator Password and User Password Protection
Battery66WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Powerø6.0
230W AC Adapter
Output: 19.5V DC, 11.8A, 230W
Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal
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