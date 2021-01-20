Asus Rog Moba 5 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus Rog Moba serisi, oyun meraklıları için profesyonel oyun seviyesinde dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor. Asus, şimdi Rog Moba 5 serisi adı altında yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bu yepyeni seriyi birlikte ele alacağız.

Asus Rog Moba 5 Serisi

Yeni Rog Moba 5, iki ekran boyutuna sahip. Bilgisayar 15,6 inç ekran paneline sahipken Rog Moba 5 Plus ise 17,3 inç ekranı beraberinde getiriyor. Olağanüstü bir performans sunan bu canavar bilgisayarlar, harika bir işlemciyle donatılmış.

Dizüstü bilgisayar modelleri sadece canlandırıcı bir tasarıma sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel oyun performansı da vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar, gövdenin alt kenarında daha yüksek yoğunluklu LED şeritleriyle dikkat çekiyor.

Konfigürasyon açısından, yeni Rog Moba serisi, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, ROG fabrikası ön hız aşırtma ve 5 fazlı güç kaynağı ile en yeni Zen3 mimarisi ve 7nm işlem teknolojisini kullanan AMD Ryzen 9 5900HX hız aşırtılabilir işlemci ile donatılmış.

İşlemci, RTX 3070 8 GB’a kadar bağımsız ekranla destekleniyor. 130W’a kadar güce sahip yüksek performanslı bir versiyon da bulunduruyor. Rog Boost ile 1660MHz (7 fazlı güç kaynağı) hız ile adeta uçuyor da diyebiliriz.

Oyun dizüstü bilgisayarı ekranı, 3ms yanıt süresi ve yüzde 87 ekran oranıyla 300Hz yenileme hızına sahip. 100 sRGB renk gamı ve Adaptive-Sync senkronizasyon teknolojisini destekliyor.

Depolama açısından, yeni Rog Moba serisi dizüstü oyun bilgisayarı, standart olarak 64 GB’a genişletilebilen 16 GB DDR4-3200 MHz çift kanallı bellek ile birlikte geliyor.

Diğer açılardan, yeni Rog Moba 5 serisi oyun dizüstü bilgisayarı, ısı dağıtımı için sıvı metal kullanan çift fanlı, dört hava çıkışlı ve altı bakır boru modül tasarımlı Glacier Cooling Architecture 2.0 ile donatılmış.

Aynı şekilde 90 Whr pili paketler ve 100 W USB-C PD şarjını destekliyor. Hızlı şarjın, yalnızca 39 dakikalık şarjla cihazı yüzde 60’a kadar doldurduğu iddia ediliyor. Pil, yaklaşık 11 saatlik video oynatma pil ömrünü destekliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6’yı (ROG RangeBoost dört anten) ve USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Type-C ve HDMI2.0b gibi zengin arayüzleri de beraberinde getiriyor.

Tek tuşlu RGB arkadan aydınlatmalı göz kamaştırıcı gölge bıçaklı klavye dokunmatik ekran alanı, 168 mm’lik standart bir anahtar genişliği, 1.8 mm’lik bir tuş vuruşu, 0.2 mm’lik bir tuş başlığı eğrisi ve yaklaşık 20 milyon kat tuş ömrü ile yaklaşık yüzde 85 artış vaat ediyor.

Klavye ayrıca RGB tek tuşlu aydınlatma efektlerini ve OverStroke teknolojisini destekliyor. 17,3 inçlik Moba 5 Plus ise, bağımsız bir sayısal tuş takımı ile donatılmış. Ses efektleri açısından, dizüstü bilgisayar çift Smart Amp hoparlörü kullanıyor ve Dolby Atmos, Smart AMP ve iki yönlü AI gürültü azaltmayı destekliyor. Yeni Moba 5 serisi yaklaşık 2100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.