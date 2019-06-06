Ana Sayfa Akıllı Telefon ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Asus'un yeni nesil amiral gemisi akıllı oyun telefonu ASUS ROG Phone 2, Temmuz ayında tanıtılacak....

By Muhammed Arslan

-

0
0
ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Akıllı oyun telefonlarında oldukça iddalı donanım ve özelliklere sahip Asus ROG Phone serisi devam ediyor. 2019 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi ile ilgili olarak Nisan ayındaki söylentilerden sonra, şirket Asus ROG Phone 2‘nin Temmuz ayında tanıtılacağını onayladı.

Şirket, daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için donanıma göre oyun içeriğinin derinlemesine optimizasyonu için Çin’deki Tencent Games ile bir ortaklık yaptığını açıkladı. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse, bu şirket League of Legends’in yapımcısı oluyor.

Şirket ROG Phone 2’nin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Akıllı oyun telefonu hakkında şu anda sadece söylentiler mevcut.

ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

İlk söylentiler 10GB veya 12GB RAM, 512GB depolama, geliştirilmiş GameCool sistemi, daha iyi kameralar ve daha büyük bir batarya için geliştirilmiş bir ekran, hızlı sarj ve Snapdragon 855 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

ROG Phone, Haziran 2018’de Computex’te 899 dolarlık bir fiyat etiketi ile gelmişti. Çin’deki bir etkinliğin yanı sıra ayrı bir küresel lansman etkinliği de muhtemelen düzenlenecek. Cihazın hakkında henüz fiyatlandırma da söz konusu değil ancak önceki modelde olduğu gibi aynı fiyat aralığında gelmesi bekleniyor.

25,717BeğenenlerBeğen
57,534TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikNokia 2.2 Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Nokia 2.2 Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Nokia Mobile bugün İtalya'da en az iki yeni telefonu tanıtacağı bir etkinlik düzenledi. Bu yeni cihazlardan biri sadece Nokia 2.2 olabilir. Tanıtım henüz başlamadı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Samsung, en son amiral gemisi Galaxy S10 serisi ile oldukça fazla ses getirdi. Kısa bir süre önce şirket, yeni Infinity O ekranlarını Galaxy S10...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

Vivo, Vivo Z10 akıllı telefonunu geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürdü.Telefon sadece bazı ülke pazarlarında sadece çevrimdışı mağazalar aracılığıyla satıldı. Şimdi ise, şirket Z-serisine...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG W-serisi Akıllı Telefonların Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Söylentilere göre, LG yakında akıllı telefon pazarına yepyeni W serisini getirmeye hazırlanıyor. LG W serisi ile şirket, Samsung Galaxy M ve Xiaomi Redmi akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

HTC U19e Geliyor – Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bu yılın başlarında HTC, birkaç e-ticaret platformunda çevrimiçi mağazalarını kapattı. Daha sonra Çin'in akıllı telefon pazarından çıkacağı hakkında çeşitli söylentiler çıktı. İlginç bir şekilde,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Cardinal Red Galaxy S10 Satışa Çıktı

Geçtiğimiz hafta bazı sızıntı bilgilere dayanarak, Samsung’un son amiral gemisi akıllı telefonları için yeni bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.