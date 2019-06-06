ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Akıllı oyun telefonlarında oldukça iddalı donanım ve özelliklere sahip Asus ROG Phone serisi devam ediyor. 2019 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi ile ilgili olarak Nisan ayındaki söylentilerden sonra, şirket Asus ROG Phone 2‘nin Temmuz ayında tanıtılacağını onayladı.

Şirket, daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için donanıma göre oyun içeriğinin derinlemesine optimizasyonu için Çin’deki Tencent Games ile bir ortaklık yaptığını açıkladı. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse, bu şirket League of Legends’in yapımcısı oluyor.

Şirket ROG Phone 2’nin özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Akıllı oyun telefonu hakkında şu anda sadece söylentiler mevcut.

İlk söylentiler 10GB veya 12GB RAM, 512GB depolama, geliştirilmiş GameCool sistemi, daha iyi kameralar ve daha büyük bir batarya için geliştirilmiş bir ekran, hızlı sarj ve Snapdragon 855 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

ROG Phone, Haziran 2018’de Computex’te 899 dolarlık bir fiyat etiketi ile gelmişti. Çin’deki bir etkinliğin yanı sıra ayrı bir küresel lansman etkinliği de muhtemelen düzenlenecek. Cihazın hakkında henüz fiyatlandırma da söz konusu değil ancak önceki modelde olduğu gibi aynı fiyat aralığında gelmesi bekleniyor.