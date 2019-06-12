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Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Netleşiyor!

Akıllı oyun telefonu dünyasına 120Hz'lik yenileme hızıyla Asus ROG Phone 2 girecek...

By Muhammed Arslan

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Asus, 2018’de ROG Phone akıllı oyun telefonunu duyurmuştu. Tarihi göz önüne alındığında yükseltilmiş sürüm Asus ROG Phone 2 modelinin tanıtılması kısmen gecikti. Tayvanlı firma şimdi ROG Phone 2’nin 120 Hz yenileme hızı sunacak bir ekranla geleceğini onayladı.

Şirket ROG Phone 2 ile ilgili resmi bilgileri paylaşmaya başladığı için tanıtım tarihi yakınlarda olabilir. Asus, “Under the One Manoyununun yapımcısı ile işbirliği yaptı. Bir sonraki ROG Phone’un yenileme hızının artacağını söyledi. Firma ayrıca yaklaşmakta olan oyunların 120 Hz hızında olacak şekilde geliştirileceğine söz verdi.

Geçen yıl piyasaya çıkan ROG Phone 90 Hz yenileme hızı ile gelmişti. ROG Phone 2, Razer Phone ve Razer Phone 2 dışında 120 Hz ekran ile gelen üçüncü telefon olacak. Tayvanlı firma yakın zamanda Weibo aracılığıyla ROG Phone 2 için Tencent Games ile çalışacağını doğruladı.

Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Netleşiyor!

Çinli oyun firması, yaklaşmakta olan ROG telefonda oyun deneyimini geliştirmeye yardımcı olacak. ROG Phone 2 cihazının diğer teknik özellikleri şu anda tamamlanmıştır. Ancak Snapdragon 855 yonga setinin ROG Phone 2’ye destek verreceği tahmin ediliyor.

Asus ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Netleşiyor!

Ayrıca en yüksek yapılandırma modeli 12 GB RAM ile donatılabilir. Akıllı telefonun sağlam bir ısı yayma sistemi ile gelmesi ve daha iyi bir tasarıma sahip olması olasılığı var. ASUS ayrıca bir Weibo yayınında ROG Phone 2’nin Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini belirtti. Ancak, kesin lansman tarihi henüz açıklanmadı.

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