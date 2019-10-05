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Asus ROG Phone 2 Dayanıklılık Testi ile Dikkat Çekti

Asus ROG Phone 2 akıllı telefonları için dayanıklılık testi yayınlandı. Asus ROG Phone 2 telefonları ne kadar sağlam?

By İbrahim Kızılırmak

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Asus ROG Phone 2

Akıllı telefon dünyasının önemli üyeleri arasında gösterilen oyuncu serisi akıllı telefonlar, başarılı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu alanda en çok konuşulan akıllı telefon modeli ise Asus ROG Phone 2 modeli.

Kısa süre önce serinin devam modeli olarak tanıtılan yeni akıllı telefon, hem tasarımı hem de teknik özellikleri kısmında dikkat çeken özelliklerle öne çıkmıştı. Şimdi ise yeni akıllı telefon modellerinin dayanıklılık testlerinin yayınlandığı açıklandı. Yeni akıllı telefonların dayanıklılık testi önemli çünkü bu modelin farklı bir tasarımı var. Benzerlerine göre biraz daha dikkat çeken tasarıma sahip olan modelin dayanıklılık testine geçelim.

Asus ROG Phone 2 Modeli Ne Kadar Dayanıklı?

Söz konusu akıllı telefonların dayanıklılık testi, ekran kısmından başlıyor. Telefonların ekran kısmında 5.seviyeye kadar çizilmelere karşı direnç gösterdiği görülüyor. 5.seviyeye kadar ekranlar çizilmiyor ancak 6.seviye bir araç kullanıldığı zaman ekranlarda kolayca çizik oluşabildiğini görüyoruz.

Aslında bu yönüyle söz konusu akıllı telefon modelinin, son dönem piyasaya çıkan amiral gemisi akıllı telefonları ile benzer bir dayanıklılık değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli bir dayanıklılık farkı söz konusu değil.

Asus ROG Phone 2

Aynı şekilde testlerin telefonun kasası için de uygulandığını görüyoruz. Kasa kısmında yapılan sağlamlık testi ise rakiplerden farklı bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Yine Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarının da kolayca dış kasasının çizildiğini görüyoruz. Telefonların dış kabının bu kadar kolay soyulmasının nedeni, yine dış yüzeyde metal tercihinin yapılmış olması.

Yine arka kısımda yer alan parmak izi sensörleri ise beklenenden daha sağlam gibi gözüküyor. Öyle ki parmak izi sensörlerinin tornavida ile çizilmesine karşın, sensörler doğru bir şekilde okuma gerçekleştirebiliyor.

Son olarak Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarının kamera testlerine bakmak lazım. Bu modelde kamera kısmında çift kamera yerleşimi var. Kameraların koruma camı ise oldukça başarılı gibi gözüküyor.

Yine tornavida ile yapılan testlerde kameraların zarar görmediğini görüyoruz. Tüm dayanıklılık testini yukarıda bulabilirsiniz. Genel olarak yorum yapacak olursak, telefon rakiplerine göre başarılı bir model.

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