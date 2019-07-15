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Asus ROG Phone 2 İddialı Geliyor

Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarında yer alacak olan özellikler neler olacak? Telefonun sistem özellikleri konusunda neler biliyoruz?

By İbrahim Kızılırmak

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Asus ROG Phone 2

Akıllı telefon dünyasının en iddialı modelleri arasında gösterilen Asus ROG Phone telefonları için beklenen dönem geldi. Asus tarafından yapılan açıklamaya göre telefonlar çok kısa bir süre içerisinde yenilenecek. Asus ROG Phone 2 adıyla gelecek olan yeni akıllı telefonlarla ilgili olarak ise önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak yeni akıllı telefon modelinde yer alacak sistem özelliklerine ilişkin bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu kez söz konusu akıllı telefon modelinde yer alacak işlemciler ve telefonların RAM bellek miktarı ortaya çıkmış durumda.

Asus ROG Phone 2 Ne Zaman Geliyor?

Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi belli olmuş durumda. Buna göre söz konusu akıllı telefonlar 23 Temmuz tarihinde gelecek. 23 Temmuz tarihinde tanıtılacak modelin içerisinde de yepyeni bir işlemci yer alacak.

Telefonların içerisinde yer alan işlemcilerin Snapdragon 855 modelinin güncellenmiş modeli olan Plus modeli olacağı açıklandı. Plus işlemci modelleriyle beraber akıllı telefonların performans konusunda, işlemci kısmında %4’lük bir performans artışıyla geldiğini göreceğiz.

Asus ROG Phone 2

Bunun dışında RAM bellek kısmında da yenilikler yapılacak. RAM bellek kısmında ise geçen seferki seriye göre daha iyi bir akıllı telefon sunulacak. Bu kez telefonların içerisinde 12 GB RAM bellek gibi oldukça iddialı bir RAM miktarının sunulması bekleniyor.

İddialı özellikleriyle fark yaratmasını beklediğimiz akıllı telefonların 23 Temmuz tanıtımından sonra tüm detayları ortaya çıkacak. Telefonların detaylarının açıklanması sonrasında, merak edilen bilgilere yer vereceğiz.

Şimdilik elde ettiğimiz bilgiler bu kadar ile sınırlı. Oyun odaklı telefonun daha ne gibi özellikleri olacağını görmek için tanıtım sonrasında sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Asus ROG Phone 2 tanıtımını merakla bekliyoruz.

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