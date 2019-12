ASUS ROG Phone 2 İncelemesi

Asus‘un bilgisayarlarındaki performansını telefonlarında da arayanlar için bu yazıyı kaleme alıyoruz. Mükemmel bir oyun deneyimi sunduğuna dair övgüyle anılan telefonu, en ufak bir detayını bile esgeçmeden inceledik. Sabırsızlanıyor musunuz ? O halde bir fincan çay alın ve yudumlarken, değerlendirmelerimize göz gezdirin. Hadi başlayalım!

120Hz Yenileme Hızı

ASUS ROG Phone 2, maksimum 626 nit parlaklıkla, 6.59 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip. Bütün bunlar, ASUS ROG Phone 2 cihazının çok parlak olduğu anlamına geliyor. Bir örnek vermek gerekirse, parlaklığı tamamen açtığınızda, ekranı güneş ışığı altında kolayca görebiliryorsunuz.

120Hz yenileme hızı o kadar iyi hissettiriyor ki, daha önce 90Hz’lik bir cihaz kullandıysanız oldukça yavaş kaldığınızı düşünüyorsunuz. Yani bu telefon oldukça hızlı! Rog Phone 2, uzun fakat geniş değil, bu nedenle cihazı kolaylıkla kavrayabiliyorsunuz. Yine de böyle bir ekrana ödediğiniz bedel biraz pahalı.

Uygulamalar arasında gezinmekten, bildirimleri silmeye kadar her şey 120Hz. Bu size “kar yığınına yavaş yavaş düşen yapraklar” kadar pürüzsüz hissettiriyor. 120Hz kullanırken göze çarpan önemli bir fark, Facebook ya da Instagram’ı gerçekten hızlı kaydırdığınızda, kelimelerin bulanıklaştığını görmüyorsunuz ki bu genellikle düşük bir yenileme hızı olan ekran sorunudur.

Ekranın renk doğruluğu gerçekten harika bir şey. Telefonda, renkler gerçekten güzel görünüyor. Samsung Galaxy S10 Plus kadar iyi değil ama gerçekten başarılı. Renk doğruluğunu One Plus 7 Pro düzeyinde bir yerde bulabilirsiniz.

6.000 mAh Batarya Ve Arka Havalandırma

6.000mAh batarya – Telefondaki bir sonraki en iyi şeye geçiyoruz. O kadar güçlü ki, telefon iki gün boyunca şarjsız kullanılabiliyor. Bu telefonun bataryasını bir günde öldürmenin tek yolu, onu gün boyu 120Hz ve maksimum parlaklıkta tutmaktır. Rog Phone 2, bu eyleme bile aykırı davranarak iki gün boyunca hayatta kalabildi!

Bu telefondaki AMOLED ekran, içinde çok büyük bir batarya bulunduran incelikte. Ayrıca, telefon gerçekten uzun. Çenenin ve çentiğin boyutunun büyük olmasına rağmen deneyiminizi hiçbir şekilde mahvetmediğini söylemekte de fayda var.

Telefonun ağırlığı 240 gram. Yani biraz ağır diyebiliriz. Bunu dışında, büyük bir bataryaya sahip olmasına rağmen, Asus ROG Phone 2‘deki soğutma çok iyi çalışıyor. Telefon, hızlı şarj olurken yalnızca yüksek kullanımda biraz ısınıyor.

Ayrıca, 6.000 mAh bataryanın altında ilave bir bakır levha var ve bu da telefonun serin kalmasına yardımcı olur. Telefonun arka tarafındaki havalandırma sadece pasif soğutma için, yani bataryadan çıkan herhangi bir ekstra ısı, bu havalandırma deliğinden çıkıp gidiyor. Genel olarak, ASUS ROG Phone 2 kabul edilebilir bir sıcaklıkta çalışıyor ve bu performansı çalışması boyunca koruyor.

Oyun Performansı

Özellikler açısından, ASUS ROG Phone 2, 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve Snapdragon 855+ yonga sistemi ile birlikte geliyor. Yonga sistemi, Snapdragon 855’in overclocklu versiyonu ve daha hızlı GPU ve CPU performansı sunuyor.

Telefonun idare edemeyeceği hiçbir şey yok, herhangi bir oyun ya da uygulama, hepsi ASUS ROG Phone 2‘de kusursuz çalışıyor.

Call of Duty Mobile’ı cihazda test ettik ve oyun sorunsuz geçti. Yeni “air-trigger tuşları” bu yeni akıllı telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor ve size oldukça iyi çalıştıklarını söylemekten mutluluk duyuyoruz.

“Air-trigger tuşları” ile ilgili hemen hemen her şey özelleştirilebiliyor. Onlara basmak için gereken kuvvet seviyesini seçebilir ve konumlarını ekranınızdaki istediğiniz fonksiyona ayarlayabilirsiniz.

Gezinme çubuğunun diğer tarafından kaydırarak ve Game Genie menüsüne erişerek air-trigger tuşlarınıi kullanabilirsiniz. Bunun dışında, fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed ve birkaç video düzenleme uygulamasını da cihazda test ettik ve hepsi mükemmel çalıştı.

Kamerası ve Diğer Özellikleri

ASUS ROG Phone 2, 13 MP geniş açılı mercekle birlikte toplam üç kameraya sahip, 24 MP ön selfie kamerası ve 48 MP ana kamerası da var. Ön ve ana arka kamerası oldukça iyi çalışıyor. İyi resim kalitesi sunuyorlar ve günlük kullanım için yeterince iyiler.

Kameradan gelen özçekimler, fotoğraf lensini kullanmadığınız sürece iyi. Aynı zamanda HDR‘yi otomatik tuttuğunuz sürece arka kamerası iyi çalışıyor. Aksi takdirde, fotoğraflarda üretilen renkler soluk görünebiliyor.

Ultrawide kamerası ise pek iyi sayılmaz. Düzgün aydınlatılmış bir odada bile onunla fotoğraf çekmek oldukça zor.

Bu yüzden ASUS ROG Phone 2 için genel kamera puanları ortalamanın üzerinde bir seviyede. Geniş açılı mercek hariç hiçbir önemli sorunu yok. Günlük kullanımda, kamera fazlasıyla yeterli.

Telefon aynı zamanda 4K 60FPS’ye kadar video da çekebiliyor

Hoparlörler bu telefondaki bir başka harika özellik. Rog Phone 2’de ses çok yüksek. Kalabalık bir yerdeyseniz bile, cihazdaki hoparlörlerün sesi dış mekan moduna geçmeden bile yeterli geliyor

Söylemeye gerek yok, kelimenin tam anlamıyla, bu cihazda film izlemek veya YouTube videoları izlemek muhteşem!

Son Olarak…

ASUS ROG Telefon 2 biraz pahalı olsa da sosyal medya ve oyun oynamak için mükemmel bir cihaz. Telefonun 6.000 mAh bataryası, süper hızlı işlemcisi ve kusursuz 120Hz AMOLED ekranı, cihazın inanılmaz bir oyun deneyimi sunmasını sağlıyor. Önemli açılardan (geniş açı lensi hariç) ödün vermiyor ve günlük performans ile oyun deneyiminde fazlalık sunuyor. Eğer sizde sahici bir oyun telefonu arayanlardansanız, bu telefonun tam size göre olduğunu söylemek isteriz.