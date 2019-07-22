Asus ROG Phone 2 Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oyun odaklı akıllı telefonlar için en iyi örnekler arasında gösterebileceğimiz Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarının özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Telefonların hangi işlemci modellerini kullanacağı ve aşağı yukarı tasarımının nasıl olacağı konusunda yeni detaylar paylaşılmıştı.

Şimdi ise merakla beklenen akıllı telefonların tanıtımı yapıldı. Tanıtımla beraber Asus ROG Phone 2 modeli için beklenen tüm özellikler de ortaya konulmuş oldu. Telefonların özelliklerinin neler olduğu konusunda paylaşılan bilgilere ve yeni akıllı telefonlar için tasarım detaylarına bakalım.

Bakalım oyun odaklı akıllı telefonlar için yeni amiral gemisi modeli olarak gösterilen Asus ROG Phone 2 akıllı telefonları söylendiği kadar iyi modeller mi? Telefonların özellikleri kısmında dikkat çeken detaylar neler?

Asus ROG Phone 2 Tasarımı

Her zaman olduğu gibi akıllı telefonların tasarımından başlamak gerekiyor. Tasarım kısmı biraz daha önemli çünkü Asus ROG Phone 2 akıllı telefonu, oyun odaklı olarak sunulan bir model. Böyle bakıldığı zaman tasarımın biraz daha önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan sistemleri, tasarımla dışarı da yansıttığını söyleyebiliriz. Telefonun ön kısmında herhangi bir çentik alanının bulunmadığını belirterek başlayalım.

Ön kısımda herhangi bir çentik alanı yok ancak çerçeveler o kadar ince ve koyu siyah yapılmış ki ekran sanki çerçevesiz olarak gözüküyor. Üst kısımda yer alan hoparlör bölümlerinin de renklendirildiğini ve telefonda siyah kırmızı uyumunun ön plana çıkarıldığını da eklemeden geçmeyelim. Bunların dışında yeni akıllı telefon modellerinin arka kapak kısmında da yine ROG logosunun dikkat çektiğini görmekteyiz.

ROG logosu genelde Asus’un tüm bu serilerinde yer alan logolar arasında. Bu kez RGB ışıklandırma sunulmuş ve telefonların çok daha şık bir görüntüye sahip olması sağlanmış. İlk modelde sunulduğu gibi asimetrik çizgilerinde arka kapak tasarımını zenginleştirdiğini görmekteyiz. Üst kısımda iki adet kameranın bulunduğu alanda bile asimetrik bir kamera çerçevesiz kullanılmış.

Yine kameraların hemen yanında yer alan flaş ışıklarında da aynı tasarıma yer verildiğini eklemek gerekiyor. Özel ışıklandırmasıyla oldukça şık gözüken akıllı telefonların tek renk seçeneği var. Zaten tasarım kısmında sunulan özel yapı, renk kısmında da özel bir seri olarak karşımıza çıkılmasını sağlamakta. Bu modelde farklı renk seçimleri beklemek pek mantıklı olmayacaktır.

Son olarak malzeme kısmından da söz edelim. Yeni akıllı telefonların malzeme kısmında yine metal çerçeve kullanılmış durumda. Tamamı metal bir akıllı telefon sunuluyor ve bu durum ekstra soğutma için de bir artı olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında telefonların ölçülerinden de söz etmek gerekiyor. Ölçüler kısmında paylaşılan değerler şu şekilde;

Ölçüler: 170.99 mm X 77.6 mm X 9.48 mm

Ağırlık: 240 gram

Asus ROG Phone 2 Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran özellikleri de oldukça dikkat çekici. Bu seride yer alan ekranların oyun odaklı akıllı telefonlar için özel olduğunu görüyoruz. Ekranın boyutu 6.59 inç olarak açıklandı. İddialı ekran boyutunun dışında ekran özellikleri de göz alıcı. Çözünürlük değeri kısmında 1080 X 2340 piksel gibi bir çözünürlük değerine yer veriliyor.

İddialı çözünürlük değeri, görüntü kalitesi konusunda bir adım ileri çıkılmasını sağlıyor olsa da tek artı bu değil. Bunun dışında AMOLED panellerde 120 Hz yenileme hızına yer veriliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1 ms olarak açıklanan tepki süresi de söz konusu akıllı telefonların oyun geçişlerini rahatlıkla sunmasını sağlıyor.

Yeni modelin fark yaratan özellikleri arasında gösterdiğimiz ekranların, DCI P3 renk uzayı destekli olduğunu ve HDR10 destekli olduğunu da ekleyelim. Koruma kısmında da yeni nesil ekran koruma sistemlerinden biri olan Gorilla Glass 6 camlarına yer verilmiş durumda.

Tüm bu özellikler değerlendirildiği zaman, ekran kısmında göz alıcı bir performans söz konusu olacak. Özellikle ekran tepkime sürelerinin çok iyi bir seviyede olduğunu ve 391 PPı gibi iddialı bir piksel yoğunluk değerinin sunulduğunu da es geçmemek gerekiyor.

Asus ROG Phone 2 Teknik Özellikleri Nasıl?

Yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinden de bahsetmeden geçmeyelim. Bu modelde de diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi amiral gemisi özellikleri var ancak oyun telefonu olması nedeniyle, biraz daha artı özellik sunulduğu da bir gerçek.

Telefonun içerisinde Snapdragon 855+ işlemcileri bulunuyor. Amiral gemisi işlemci modelinin çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni versiyonu olan Snapdragon 855+ işlemcilerinin hız konusunda fark yaratan seriler olduğunu söylemek gerekiyor.

Hız konusunda 2.96 GHz değerlerine kadar çıkış yapabildiği açıklanan işlemciler, toplamda 8 çekirdekli ve ana modele oranla %4 daha iyi performans sunabiliyor.

Bunun dışında grafik birimi kısmında da yenilenmiş olan Adreno 640 serisine yer veriliyor. Adreno 640 serisi grafik biriminde de eski grafik birimlerine göre %15 oranında daha iyi performans sunulduğunu görüyoruz.

Sadece akıllı telefonların hızı değil genel kararlılığı da artmış gibi gözüküyor. İddialı işlemcilerin yanında serinin artılarından bir başkası da RAM bellek kapasitesi. Bu modelde RAM bellek kısmında 12 GB gibi oldukça iddialı bir değer görüyoruz.

Bilgisayarlarda bile standart olarak değerlendirilmeyen 12 GB RAM miktarının standart olarak sunulması büyük bir artı. Ayrıca bu bellek kapasitesiyle beraber, bellek tipinin de LPDDR4x olduğunu ekleyelim. Bunun dışında depolama alanı kısmında da 256 GB gibi bir değer karşımıza çıkıyor.

Fakat burada önemli bir artı nokta daha var. Depolama birimi teknolojisinde UFS 3.0’a geçiş yapılmış durumda. Bu da demek oluyor ki 256 GB depolama alanı hem oyunlar hem de diğer içerikler için yeterli bir alan.

Tabii ki isteyen kullanıcılar için farklı bir depolama alanı seçeneği de sunulmuş durumda. Burada depolama alanı kısmında 512 GB seçeneğinin sunulduğunu da eklemek gerekiyor. Tabii ki farklı depolama alanını seçen kullanıcılar için buna göre bir de fiyat farkıyla karlı karşıya kaldığını görüyoruz.

Asus ROG Phone 2 Kamera Özellikleri

Oyun odaklı akıllı telefonlarda kamera özellikleri çok fazla önemsenmiyor. Bu tip akıllı telefonların kameralarının biraz geri planda kaldığını görüyoruz. Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarında ise tam tersi bir düşünce benimsenmiş durumda. Yeni akıllı telefonların kamerası kısmında da çok iddialı bir seçim söz konusu.

Bu modelde 48 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir ana kamera görüyoruz. 4K 60 Fps çekim yapabilen kamera, ikinci bir kamera ile destekleniyor. İkinci kamera kısmında ise 13 MP değerinde ekstra geniş açılı bir kamera kullanıldığını görüyoruz.

Yine arka kameralarda sunulan özelliklerin, ön kamera kısmında da karşılığı var. Ön kamera kısmında 24 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığı bulunan bir kamera kullanıldığını belirtelim. Yine ön kamerada da portre modu, HDR modu gibi artılar sunulmuş durumda.

Asus ROG Phone 2 Pil Durumu

Son olarak Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarının pil durumundan da söz edelim. Hep vurguladık. Oyuncu akıllı telefonlarının biraz daha öne çıkan özellikleri var. Bunlardan birisi de pil kapasitesi.

Diğer modellerde olduğu gibi Asus ROG Phone 2 akıllı telefonlarında da iddialı bir pil kapasitesi sunuluyor. Telefonların içerisinde 6000 mAh değerinde bir batarya sunulduğu açıklandı. 30W hızlı şarj destekli bataryalar, kesintisiz oyun keyfinin sunulmasında oldukça önemli bir rol oynamakta.