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Asus ROG Phone 2 Temel Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Asus'un 120 Hz yenileme hızı ekranla gelecek olan Asus ROG Phone 2'nin aralarında 30W hızlı şarj desteğinin de olduğu bazı temel özellikler açıklandı...

By Muhammed Arslan

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Asus ROG Phone İnceleme

Model numarası ASUS_I001D olan yeni bir Asus telefonu, Çin’in 3C, Wi-Fi Alliance ve Tayvan’ın NCC’si gibi kurumlardan onay alarak kabul edildi. Telefonun piyasaya sürüleceği isim tam olarak henüz bilinmiyor. Ancak, bazı raporlar 23 Temmuz’da tanıtılması planlanan Asus ROG Phone 2 olabileceğini iddia ediyor.

Çin’in 3C sertifikasının veritabanında, ASUS_I001DA ve ASUS_I001DB olarak iki farklı telefon sürümün olduğu listeleniyor. Listeler ASUS_I001DA telefonunun 30W hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla birlikte geleceğini gösterirken, ASUS_I001DB‘nin ise 18W hızlı şarj cihazıyla geleceğini ortaya koyuyor.

30W hızlı şarj desteğinin olmasından kaynaklı olarak ROG Phone 2 akıllı oyun telefonu olacağı iddia ediliyor. Aynı model numarası Tayvan’daki Ulusal İletişim Komisyonu (NCC) tarafından da onaylandı. Telefonun genel şeması NCC belgelerinde mevcuttur, ancak ne yazık ki tasarımında hiçbir şey açığa çıkarmıyor.

Tayvanlı şirket daha önce yaklaşmakta olan ROG Phone 2‘nin 120Hz yenileme hızını destekleyen bir ekranla geleceğini onayladı. Önceki model 90Hz yenileme hızını desteklemişti. Snapdragon 855 mobil platformu tarafından desteklenebilir. Tabi ki 12 GB RAM‘e sahip üst düzey bir telefon olabilir.

Geçen yılki Asus ROG Phone, 18:9 en boy oranı, Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile 6 inçlik AMOLED ekran ile geldi. Bir microSD kart yuvasına sahip değildi, ancak 128 GB ve 512 GB büyük dahili depolama seçenekleri vardı. Bu gibi özellikleri göz önünde bulundurursak, yeni telefon çok daha üst düzey özelliklere sahip olabilir.

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