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ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition Şimdi Daha Pahalı!

Asus'un telefonu Rog Phone 2'nin Ultimate Edition modeli şimdi daha pahalı bir fiyata satılıyor. Ama fiyatı haklı gösterecek ek özellikleri de var.

Ayşen Sıla

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ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition Şimdi Daha Pahalı!

ASUS ROG Phone 2, Haziran ayında Çin’de piyasaya sürüldüğünde, şirket yılın sonlarına doğru bir Ultimate Edition‘ın da çıkacağını söylemişti. Bu sürüm artık Avrupa’da daha pahalı bir fiyat etiketi ile satılıyor ancak ek özellikleri fiyatın hakkını veriyor.

ROG Phone 2 Ultimate Edition, özel Mat Siyah renk tonuna sahip. Ayrıca 1 TB UFS 3.0 depolama alanı imkanı da var. 20 LTE, 2Gbps‘ye kadar indirme hızını ve 802.11ad 60GHz WiFi‘yi destekliyor. Ultimate Edition, İngiltere’de 899 Paund (6.865 Türk Lirası) ve Avrupa’nın geri kalanında 999 Euro (6.427 Türk Lirası) olarak fiyatlandırıldı.

ASUS ayrıca telefonun, 8GB + 128GB versiyonunu da Avrupa’ya getirdi ve buna Strix Edition ismini verdi. ROG Phone 2, 120Hz yenileme hızı, HDR10 ve Gorilla Glass 6 korumasına sahip 6.59 inç, 1080 x 2340 AMOLED ekran sunuyor. Cihaz aynı zamanda, Snapdragon 855+ işlemci tarafından desteklenen ilk telefon. Cihazın Hızlı Şarj 4.0 ve 30W hızlı şarj desteği olan 6000mAh pili var. Ayrıca 10W’da ters şarjı destekliyor.

ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition Şimdi Daha Pahalı!

Telefonun 48MP + 13MP ultra geniş çift arka kamera kurulumu ve 24MP selfie kamerası bulunuyor. Aynı zamanda bir ekran parmak izi tarayıcı, NFC, Çift SIM desteği, Bluetooth 5.0, bir ses girişi ve stereo hoparlörleri de var. ROG Phone 2, Android 9 Pie ile birlikte piyasaya sürüldü ancak yakında Android 10 güncellemesi almaya hazırlanıyor.

ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition Şimdi Daha Pahalı!
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