Asus ROG Phone 4 Çok Daha İyi Şarj Özelliklerine Sahip Olacak!

Asus’un geçen sene çıkan telefonu Asus ROG Phone 3 Asus ROG Phone 3, bir 6000mAh pil kapasitesine sahipti. Şimdi ise, bir sızıntı Asus’un bir kez daha 6000 mAh batarya kullanacağını ortaya çıkardı. Bu kez yeni ROG Phone 4 üzerine konuşuyoruz.

Amiral gemisi telefonların 5000 mAh bataryalar kullandığını göz önüne alırsak, 6000 mAhlik bir batarya ROG Phone 4 için fazlasıyla yeterli görünüyor. Asus, telefonlarında pil kapasitesini değiştirmediği için yeni telefonlarına hızlı şarj özellikleri eklemeyi tercih ediyor.

Kaynağımıza göre ROG Phone 4, 60W veya 65W hızlı (kablolu) şarjı destekleyecek. Bu, kullanıcıların çift hücreli 6000mAh pili, 30W hızlı kablolu şarjı destekleyen önceki ROG Phone 3’ten daha hızlı şarj etmelerine olanak sağlayacak.

Black Shark 4 ve Red Magic 6 gibi bu yıl da piyasaya sürülecek diğer rakip oyun akıllı telefonlarıyla karşılaştırıldığında ROG 4’ün 60W / 65W hızlı şarjı, 120W hızlı kablolu şarjından çok daha yavaş. Bununla birlikte, batarya kapasitesi sadece 4500mAh olan telefonlardan önemli ölçüde daha yüksek diyebiliriz.

ROG Phone 4 ayrıca ters kablolu şarj, Quick Charge 4 ve Power Delivery‘yi destekliyor. Telefonun çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. ROG Phone 4 hakkında diğer özellikler henüz bilinmiyor.