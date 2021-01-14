Ana Sayfa Akıllı Telefon ASUS ROG Phone 4 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

ASUS ROG Phone 4 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Asus ROG Phone 4, çok yakında satışa sunulacak. İşte bilinen detaylar ve telefonun özelliklerine dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

-

0
ASUS ROG Phone 4

Birkaç akıllı telefon markası, yeni nesil oyun akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Kısa süre önce Black Shark ve Nubia, yeni telefonlarına dair tanıtımlar yapmaya başladı. Her iki telefonun da Şubat ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

Asus da şimdi ROG telefonunu piyasaya sürmek için çabalıyor. Markanın Weibo hesabı aracılığıyla yayınladığı bir teaser, bir sonraki oyun telefonunun yükseltilmiş bir deneyim sunacağını ortaya koyuyor.

ASUS, yeni tanıtımda bir sonraki ROG telefonunun adını açıklamadı. Geçen ay, ASUS_I005DA model numaralı bir ASUS telefon Geekbench 5‘te görülmüştü. ROG Phone 3‘ün model numarası ASUS_I003D olduğundan, bu telefonun ROG Phone 5 olarak çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.

ASUS ROG Phone 4

Yeni ROG telefonunun ROG Phone 4 veya ROG Phone 5 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını öğrenmek için beklememiz gerekiyor. Teaser’a geri dönersek, poster, hafif kalın çene dışında, ekranın diğer üç tarafında daha ince çerçevelere sahip olacağını öne sürüyor.

ROG Phone 3, 19.5: 9’luk bir ekran-vücut oranı sunuyordu. Umarım, yeni model daha uzun bir en boy oranı sunar. ROG olduğu iddia edilen telefonun Geekbench listesi, Snapdragon 888 işlemci ve 8 GB RAM ile donatıldığını ortaya çıkardı. Telefonun Android 11 işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme’nin Yeni Akıllı Saatlerinin İsimleri Belli Oldu!

Akıllı telefon üreticiliğinin yanısıra akıllı saat alanında da kendini gösteren Realme, Watch adını verdiği akıllı saatlerin iki yeni üye daha eklemeye hazırlanıyor. Realme Link'in...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor V40 5G Yüksek Kamera Çözünürlüğü İle Geliyor!

Webio'da çıkan habere göre Honor, düşük ışık performansını arttıran bir kamera videosu yayımladı. Bu video da yeni V40 5G'nin 50 Megapiksel çözünürlüğünde olan kamerası...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi, Mi 11 Pro’ya 80W Kablosuz Şarj Desteği Sunabilir!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 11 serisini tanıtmıştı. Bu seri Snapdragon 888 ile çıkan ilk akıllı telefon serisi olmuştu. Şimdi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Blade 15, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

CES 2021 şimdiden yarılandı. Ve anladık ki bu yıl dizüstü bilgisayarlar, NVIDIA'nın duyurusundan sonra grafiklerde büyük bir güçlenmeye sahip olacak. Razer de bu kervana...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Razer Blade Pro 17, CES 2021’de Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Razer, yeni NVIDIA GeForce RTx 30 destekli bilgisayarlarını piyasaya sürdü. Razer yeni Blade 15 serisinin yanısıra 17 inçlik bir model olan Razer Blade 17'yi...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014