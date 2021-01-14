ASUS ROG Phone 4 Çok Yakında Piyasada Yerini Alacak!

Birkaç akıllı telefon markası, yeni nesil oyun akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Kısa süre önce Black Shark ve Nubia, yeni telefonlarına dair tanıtımlar yapmaya başladı. Her iki telefonun da Şubat ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

Asus da şimdi ROG telefonunu piyasaya sürmek için çabalıyor. Markanın Weibo hesabı aracılığıyla yayınladığı bir teaser, bir sonraki oyun telefonunun yükseltilmiş bir deneyim sunacağını ortaya koyuyor.

ASUS, yeni tanıtımda bir sonraki ROG telefonunun adını açıklamadı. Geçen ay, ASUS_I005DA model numaralı bir ASUS telefon Geekbench 5‘te görülmüştü. ROG Phone 3‘ün model numarası ASUS_I003D olduğundan, bu telefonun ROG Phone 5 olarak çıkış yapabileceği tahmin ediliyor.

Yeni ROG telefonunun ROG Phone 4 veya ROG Phone 5 olarak adlandırılıp adlandırılmayacağını öğrenmek için beklememiz gerekiyor. Teaser’a geri dönersek, poster, hafif kalın çene dışında, ekranın diğer üç tarafında daha ince çerçevelere sahip olacağını öne sürüyor.

ROG Phone 3, 19.5: 9’luk bir ekran-vücut oranı sunuyordu. Umarım, yeni model daha uzun bir en boy oranı sunar. ROG olduğu iddia edilen telefonun Geekbench listesi, Snapdragon 888 işlemci ve 8 GB RAM ile donatıldığını ortaya çıkardı. Telefonun Android 11 işletim sistemiyle çalışacağı söyleniyor.