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Asus Rog Phone 5, 18 GB RAM İle Satışa Sunulacak!

Asus Rog Phone 5, muazzam bir RAM kapasitesine sahip olacak. Telefon 18 GB RAM modeliyle Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Ayşen Sıla

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Asus Rog Phone 5, 10 Mart’ta görücüye çıkacak. Muhteşem özellikler sergileyen oyun akıllı telefonu şimdi ise Geekbench’te görüntülendi. Fakat diğer modellerden farklı olarak bu telefon, 18 GB RAM bulunduruyor.

Rog Phone 5, oldukça büyük RAM modeliyle ağızları açık bıraktı. Telefonun, dünya çapında çeşitli pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte, Çin web sitesindeki liste, yeni oyun akıllı telefonuyla ilgili diğer detayları bir sır gibi saklıyor.

asus ic1

Geekbench’te, ASUS_I005DA (ASUS ROG Phone 5 model numarası) akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğu ortaya çıktı. ‘Lahaina‘ kod adıyla anılan işlemci, 16 GB RAM veya 18 GB RAM ile birleştirildi. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Rog Phone 5, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 1125 ve 3714 puan aldı.

Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

asus ic1

Ekran çözünürlüğü FHD+ mı yoksa QHD+ mı olacağı henüz kesin değil. Ekran içine gömülü parmak izinin yanı sıra cihazın, 64 megapiksel ana kamera ve arka tarafta bildirimleri gösteren küçük bir ekranı da bulunuyor.

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