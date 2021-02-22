Asus Rog Phone 5, DxOMark’ta Zirveye Çıktı!

Asus Rog Phone 5, Asus’un yeni oyun akıllı telefonu olarak 10 Mart’ta görücüye çıkacak. Telefon, lansmanından önce DxOMark ses testinde zirveye yerleşri. Cihaz sadece Xiaomi’nin Mi 10 Pro’yu (76 puan) yenmekle kalmıyor, aynı zamanda önceki modele göre daha iyi performans gösteriyor.

Geçen yılki (75 puan) Rog Phone 3 ile karşılaştırıldığında, sırasıyla 78 ve 79 puan aldı. Telefon hem oynatma hem de kayıtta son derece başarılı oldu. Spesifik olarak telefon, oynatma bölümünde, dinamik, mekansal ve yapay puanlarla son derece başarılı. Aynı zamanda iyi bir tını, net ton dengesi ve bas hassasiyetine sahip.

Kayıt özelliği ile ilgili olarak rapor, Asus’un 2021 Rog amiral gemisinin bir ton doğruluğuna, gerçekçi uzamsal özelliklere, doğru zarf işlemeye (kaliteyi bulmak için bir ses dalgasının zarfı) sahip olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda iyi bir maksimum kayıt seviyesine ve mikrofon alımına sahip ancak bir noktada hafif bozulmalar da gösteriyor.

Asus Eog Phone 5’in 6.78 inç OLED ekrana, Snapdragon 888 yonga setine, 16GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Cihaz muhtemelen 65W hızlı şarjlı 6.000mAh bataryaya sahip olacak.

Bunun dışında DxOMark ses raporu, bize arka paneldeki Dot-Matrix LED’e de iyi bir bakış sağlıyor. Yukarıda görebileceğiniz gibi, arkada işaretler, mesajlar ve logolar göstermek için kullanılabiliyor (ROG Dizüstü Bilgisayarlar durumunda). Ancak, Asus’un onu akıllı telefonlar için nasıl optimize ettiğini görmemiz gerekiyor. Ayrıca rapor, 3,5 mm’lik bir ses girişinin, Dirac ayarlama teknolojisine sahip çift ön hoparlörün varlığını doğruluyor.