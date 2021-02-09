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Asus Rog Phone 5, Geekbench’te Görüntülendi!

Asus Rog Phone 5, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Telefonun aldığı puanı ve bilinen özelliklerini kaleme aldık.

Ayşen Sıla

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asus

Asus Rog Phone 5, yakın zamanda TENAA ve 3C yetkilileri tarafından onaylandı. Bugün, akıllı telefon Geekbench’in veritabanında ortaya çıktı. Görünüşe göre Tayvanlı teknoloji devi, satışa sunmadan önce cihazın performansını test ediyor.

Geekbench’te, ASUS_I005DA (ASUS ROG Phone 5 model numarası) akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğu ortaya çıktı. ‘Lahaina‘ kod adıyla anılan işlemci, 16 GB RAM ile birleştirildi. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Rog Phone 5, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 1125 ve 3714 puan aldı.

Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

asus

Ekran çözünürlüğü FHD+ mı yoksa QHD+ mı olacağı henüz kesin değil. Ekran içine gömülü parmak izinin yanı sıra cihazın, 64 Megapiksel ana kamera ve arka tarafta bildirimleri gösteren küçük bir ekranı da bulunuyor. ROG Phone 5‘in Mart veya Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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KaynakTwitter

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