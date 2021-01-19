Tayvan merkezli bilgisiyar üreticisi Asus, kendisini akıllı telefon pazarında da göstermeye devam ediyor. Şirket son yıllarda yaptığı yatırımlarla akıllı telefon pazarındaki payını oldukça arttırmış durumda. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda yeni Rog Phone 4‘ün yüksek şarj desteği ile geleceğini haber yapmıştık.

Bugün ise henüz resmi olarak tanıtılmasa da yeni Rog Phone 5‘in görselleri ortaya çıktı. Adı dahi kesinleşmeden ortaya çıkan bu görsellere baktığımızda cihazın, arkasında bildirimleri gösteren küçük bir ekran yer alıyor.





Bu ekran oyun, arama vb. gibi bildirimleri gösteriyor. Cihaz Rog Phone 3‘te gibi simetrik bir üst ve alt çerçeve ile geliyor. Çerçeve kalınlığı ise önceki nesilden daha ince duruyor.

Ortaya çıkan bu yeni görsellerin yanı sıra cihazın özelliklerinin 144Hz tazeleme hızına sahip bir ekran, Snapdragon 888 işlemci ve 65W destekli 6.000 mAh batarya olacağı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Asus‘un bu yeni cihazı hakkında daha fazla bigi ortaya çıkacaktır.