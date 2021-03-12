Asus Rog Phone 5 İlk Güncellemesini Almaya Başladı!

Asus geçtiğmiz günlerde oyunculara özel yeni akıllı telefonu Rog Phone 5‘i piyasaya sürmüştü. Cihaz aradan çok süre geçmeden ilk yazılım güncellemesini bugün itibariyle almış durumda. ZS673KS model numaraları cihaz, 18.0830.2101.73 sürüm numarasıyla gelen yeni bir yazılım güncellemesi aldı.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte telefon, Esports Modu, ROG Akira Karakter tema paketi ve Armoury Crate‘de ROG Vision için yeni bir animasyon editörüne kavuşuyor. Tabi güncelleme sadece bu yenilikleri sunmuyor aynı zamanda kamera performansı arttırılmış ve sistem kararlılığı optimize edilmiş durumda. Güncellemenin daha fazla detayı şunlar;

Armoury Crate’te sistem modlarının gelişmiş ayarları geliştirildi.

Armoury Crate’e ROG Vision için animasyon editörü eklendi. Böylelikle artık paylaşma ve içe aktarma işlevleri desteklenmiş oldu.

AirTrigger 5’te yepyeni hareket kontrol hareketleri eklendi.

Espor Modu Eklendi: Oyun sırasında güç düğmesi menü ekranında e-spor müsabakaları için özel olarak tasarlanmış rekabetçi bir mod.

ROG Akira Karakter tema paketi eklendi.

Popüler oyun yayıncılarıyla işbirliği içinde birden çok tema paketi eklendi.

Saat’e “Yaklaşan alarm bildirimi” ayarı eklendi

Optimize edilmiş Kamera deneyimi.

Optimize edilmiş sistem kararlılığı.

Optimize edilmiş ROG Vision.

Optimize edilmiş şarj kararlılığı.

Android 11 ile kutudan çıkan cihaz içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve 6.000 mAh batarya bulunduruyor. 65 W desteği olan bataryanın dışında telefonun ekranı 6.78 inç 144 Hz FullHD+ AMOLED bir yapıya sahip.

Ayrıca cihazın ön tarafında 24 Megapiksel selfie kamera, arka tarafında ise 64 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor.