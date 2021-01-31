Ana Sayfa Akıllı Telefon Asus ROG Phone 5'in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus ROG Phone 5’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus'un oyunculara yönelik ürettiği yeni akıllı telefonu ROG Phone 5'in görüntüleri sızdırılmaya başladı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

-

0
Asus-ROG-Phone-4

Asus, akıllı telefon pazarında değişik bir hamle yaparak oyunculara özel akıllı telefonlar üretiyor. Bu özel akıllı telefon serisi ise ROG Phone olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise bu serinin devamı olan ROG Phone 5 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

TENAA üzerinden cihazın yeni görselleri ve bazı özellikleri paylaşılmış durumda. I005DA model numarasıyla gelen cihaz, yüksek donanım özelliklerine sahip olacak gibi duruyor.

Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

Ekran çözünürlüğü FHD+ mı yoksa QHD+ mı olacağı henüz kesin değil. Ekran içine gömülü parmak izinin yanı sıra cihazın, 64 Megapiksel ana kamera ve arka tarafta bildirimleri gösteren küçük bir ekranı da bulunuyor. ROG Phone 5‘in Mart veya Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Asus ROG Phone 5’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus, akıllı telefon pazarında değişik bir hamle yaparak oyunculara özel akıllı telefonlar üretiyor. Bu özel akıllı telefon serisi ise ROG Phone olarak karşımıza çıkıyordu....
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Black Shark 4 Büyük Ekran Boyutuyla Geliyor!

Black Shark'ın ilerleyen günlerde yeni Shark 4 modelini tanıtması bekleniyor. Çünkü şirket yeni cihazı ile ilgili birçok afiş ve teaserlar paylaşmıştı. Resmi olarak şuan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco M3’ün 6 GB RAM Versiyonu Satışa Çıkıyor!

Bilindiği üzere Poco, geçtiğimiz yılın Kasım ayında M3 modelinin 4 GB RAM kapasiteli versiyonunu tanıtmıştı. Bu versiyon içerisinde 64 / 128 GB dahili depolama...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG Velvet 5G, Android 11 Güncellemesi Alıyor!

Güney Kore'li LG, geçtiğimiz ay Velvet 5G için Android 11 beta sürümünü yayımlamıştı. Şirket şimdi ise yeni modeline Android 11'in kararlı güncellemesini sunmak için...
Devamını Oku
Oyun

Hitman 3 İçin Yeni Bir DLC Geleceği Doğrulandı!

Bilindiği üzere birkaç hafta önce Hitman serisinin yeni oyunu çeşitli platformlara sunulmaya başladı. Hitman 3 olarak gelen oyunun geliştirici ekibi IO Interactive, oyun içerisinde...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014