Asus ROG Phone 5’in Görselleri Ortaya Çıktı!

Asus, akıllı telefon pazarında değişik bir hamle yaparak oyunculara özel akıllı telefonlar üretiyor. Bu özel akıllı telefon serisi ise ROG Phone olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise bu serinin devamı olan ROG Phone 5 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

TENAA üzerinden cihazın yeni görselleri ve bazı özellikleri paylaşılmış durumda. I005DA model numarasıyla gelen cihaz, yüksek donanım özelliklerine sahip olacak gibi duruyor.

Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

Ekran çözünürlüğü FHD+ mı yoksa QHD+ mı olacağı henüz kesin değil. Ekran içine gömülü parmak izinin yanı sıra cihazın, 64 Megapiksel ana kamera ve arka tarafta bildirimleri gösteren küçük bir ekranı da bulunuyor. ROG Phone 5‘in Mart veya Nisan ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.