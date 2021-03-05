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Asus Rog Phone 5, Master Lu Testinden Geçti!

Asus Rog Phone 5, harikulade bir puanla Master Lu kıyaslama platformunda görüntülendi. Tüm zamanların en iyi telefonuyla tanışın!

Ayşen Sıla

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Asus Rog Phone 5 dıs

Asus Rog Phone 5, 10 Mart’ta tüm pazarlarda piyasaya sürülecek. Geekbench gibi kıyaslama siteleri de dahil olmak üzere birçok kıyaslama platformuna görülen telefon haberlere konu olmaya devam ediyor. Bugün cihaz, Master Lu kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Bir Weibo gönderisinde Master Lu, “ASUS_I005DB” model numaralı bir ASUS cihazının kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Telefon toplamda 947.284 puan kaydetmeyi başardı. Bu Rog Phone 5’in zamana kadarki tüm telefonlardan daha iyi olduğunu gösteriyor.

Aynı telefon Geekbench kıyaslama platformunda da görüntülenmişti. Telefonu destekleyen ‘Lahaina‘ kod adıyla anılan işlemci, 18 GB RAM ile birleştirildi. Bu Snapdragon 888 işlemciden başkası değil. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Rog Phone 5, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 1125 ve 3714 puan aldı.

Asus Rog Phone 5 dıs

Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

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KaynakGizmo China

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