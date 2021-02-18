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Asus Rog Phone 5, Resmi Olarak Onaylandı!

Asus Rog Phone 5, resmi olarak onaylandı. İşte telefona dair bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Asus, oyun akıllı telefonu sektöründe sahiden de iyi bir başarı yakaladı. Rog serisi telefonlar, fazlasıyla talep görüyor. Son zamanlarda haberlerimize konu olan Asus Rog Phone 5, şirket tarafından resmi olarak onay aldı.

Asus, bir mikro blog sitesi olan Weibo’da Tencent ile ortaklığı hakkında bir şeyler yayınladı. O sırada da bir sonraki Rog serisi telefonu Asus Rog Phone 5 ismini onaylamış oldu. Telefonun lansman tarihi henüz bilinmese de, cihazın Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Asus Rog Phone 5, yakın zamanda TENAA ve 3C yetkilileri tarafından onaylanmıştı. Cihaz Geekbench kıyaslama platformunda da ortaya çıktı.

Geekbench’te, ASUS_I005DA (ASUS ROG Phone 5 model numarası) akıllı telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğu ortaya çıktı. ‘Lahaina‘ kod adıyla anılan işlemci, 16 GB RAM ile birleştirildi. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. Rog Phone 5, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde, sırasıyla 1125 ve 3714 puan aldı.

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Şuan için resmi bir bilgi paylaşılmasa da cihazın TENAA üzerinden çıkan özellikleri şunlar; Snapdragon 888 yonga seti, 6.000 mAh batarya (65 W destekli) yer alıyor. Bunun dışında cihaz, 6.78 inç AMOLED ekrana sahip.

Ekran çözünürlüğü FHD+ mı yoksa QHD+ mı olacağı henüz kesin değil. Ekran içine gömülü parmak izinin yanı sıra cihazın, 64 Megapiksel ana kamera ve arka tarafta bildirimleri gösteren küçük bir ekranı da bulunuyor.

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KaynakGizmo China

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