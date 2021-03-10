Asus Rog Phone 5 Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Asus, oyunculara özel ürettiği Rog Phone serisine bugün yeni bir model daha ekledi ve onu satışa çıkardı. Rog Phone 5 olarak karşımıza çıkan cihaz, ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıktı. İlerleyen günlerde küresel pazara sunulması beklenen modelin, işlemcisi ve diğer yüksek donanım özellikleri oldukça fazla dikkat çekiyor.

Cihaz aynı zamanda daha yüksek RAM kapasiteli bir versiyonu olan Pro Ultimate Edition olarak da sunuluyor. Rog Phone 5 Pro Ultimate Edition versiyonu 18 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Bir de Rog Phone 5 Pro olarak bir model daha sunulan cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip.

Rog Phone 5, 8 / 12 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı ve 6.78 inç HDR10 + destekli 144Hz bir ekrana sahip. Adreno 660 grafik işlemcisi, UFS 3.1 depolama, Snapdragon 888 yonga seti cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Android 11 ve Rog UI ile gelen cihazın içerisinde 65 W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya bulunuyor.

Rog Phone 5 Pro ise, yine 6.78 inç aynı özelliklere sahip bir ekran, 6.000 mAh batarya, 16 GB RAM, 512 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Snapdragon 888 yonga setiyle gelen cihazın, PMOLED ekranı bulunuyor. Rog Phone 5 Pro Ultimate Edition ise sadece 18 GB RAM kapasitesiyle farklılık gösteriyor.