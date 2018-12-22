Asus, akıllı telefon dünyasında hiçbir zaman değersiz bir oyuncu olmadı. Tabii ki Tayvanlı şirketin akıllı telefon serileri, hem bütçe hem de amiral gemisi segmentlerinde daha sıradan özellikler içeriyor. Ama hiçbir şey gerçekten Asus ROG Phone kadar devrimci, etkili veya akılda kalıcı değil.

Asus akıllı telefonlarının yıllar boyu bir adım önde olmayı başardığı şeylerden biri, cep telefonlarına nadir görülen bir PC özelliklerinin yer almasıdır. İster kafa karıştırıcı ya da karmaşık bir model numaralandırmalarına sahip olsun, ister dizüstü bilgisayar pazarına daha yakın olsun ya da ister Intel Atom çipleriyle telefonlarda oldukça uzun süren deneyimler elde edin, fart etmez. Asus bilgisayar-telefon eşleştirmesini oldukça iyi yapıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Asus’un sıvı soğutmalı oyun dizüstü bilgisayarlarından 65-inç-plus oyun monitörlerine kadar her şeyi piyasaya sürdüğünü gördük. Piyasadaki en sağlam akıllı oyun telefonlarından birisi olarak ön plana çıkarmayı başaran Asus ROG Phone, hemen her teknolojik özellikte ön plana çıkmayı başarıyor. Diğer akıllı oyun telefonlarından Razer Phone 2 yönteminde ekran teknolojisinde bir incelik sunmak veya Honor Play gibi GPU performansını artırmak yerine, ROG Phone her şeyi başka bir seviyeye taşıyor. ROG Phone, sadece cep oyunu arkadaşınız olmak istemez; aynı zamanda oyun alanında ün yapmış Nintendo Switch’e rakip olmak istiyor.

Asus ROG Phone – Teknik Özellikleri

Gövde: Metal çerçeve; Ön panel Gorilla Glass 6; Arka panel kavisli Gorilla Glass 5; 158.83 x 76.16 x 8.65 mm, 200g.

Metal çerçeve; Ön panel Gorilla Glass 6; Arka panel kavisli Gorilla Glass 5; 158.83 x 76.16 x 8.65 mm, 200g. Ekran: 6.0″ AMOLED, 90Hz (1ms piksel tepki süresi), 1080×2160 piksel çözünürlük ekran (18:9 en boy oranı), 402ppi piksel yoğunluğu; %108.6 DCI-P3 renk gamı; Geniş Renk Gamı; Özel donanım görüntüleme yongası ile HDR ekran.

6.0″ AMOLED, 90Hz (1ms piksel tepki süresi), 1080×2160 piksel çözünürlük ekran (18:9 en boy oranı), 402ppi piksel yoğunluğu; %108.6 DCI-P3 renk gamı; Geniş Renk Gamı; Özel donanım görüntüleme yongası ile HDR ekran. Arka Kamera: Ana kamera 12MP, f/1.8 diyafram aralığı, 1.4um, 1/2.55″ semsör; çift piksel faz algılama otofokusu; 4-axis OIS. İkincil kamera 8MP, 12mm ultra geniş çekim, sabit odak, LED flaş. Birincil kamera üzerinde 4K/60fps’ye kadar video ve ikincil kameralarda 1080p @ 30. EIS tüm çözünürlüklerde mevcuttur.

Ana kamera 12MP, f/1.8 diyafram aralığı, 1.4um, 1/2.55″ semsör; çift piksel faz algılama otofokusu; 4-axis OIS. İkincil kamera 8MP, 12mm ultra geniş çekim, sabit odak, LED flaş. Birincil kamera üzerinde 4K/60fps’ye kadar video ve ikincil kameralarda 1080p @ 30. EIS tüm çözünürlüklerde mevcuttur. Selfie Kamerası: 8MP, f/2.0 diyafram aralığı, 24mm,84 derecelik görüş alanı, sabit netleme, 1080p / 30fps video kaydı.

8MP, f/2.0 diyafram aralığı, 24mm,84 derecelik görüş alanı, sabit netleme, 1080p / 30fps video kaydı. İşletim Sistemi/Yazılım: Android 8.1 Oreo; ROG Gaming X mode UI

Android 8.1 Oreo; ROG Gaming X mode UI İşlemci: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm): sekiz çekirdekli CPU (4×2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver), Adreno 630 GPU.

Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm): sekiz çekirdekli CPU (4×2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver), Adreno 630 GPU. Bellek: 8GB of LPDDR4X RAM, 128/512 GB dahili depolama.

8GB of LPDDR4X RAM, 128/512 GB dahili depolama. Batarya: 4,000 mAh Li-Po (gömülü); HyperCharge 20W şarj; QC4.0 ile uyumludur.

4,000 mAh Li-Po (gömülü); HyperCharge 20W şarj; QC4.0 ile uyumludur. Bağlantı: Çift SIM (Nano), her yuvada 4G etkindir.; LTE Cat. 18 (1Gpbs indirme), Cat. 13 (150Mbps yükleme); 2x Type-C USB 3.0 port; Wi-Fi a/b/g/n/ac, WiGig Wi-Fi ad 60GHz; GPS, GLONASS, BDS; NFC; Bluetooth 5.0; FM radio.

Çift SIM (Nano), her yuvada 4G etkindir.; LTE Cat. 18 (1Gpbs indirme), Cat. 13 (150Mbps yükleme); 2x Type-C USB 3.0 port; Wi-Fi a/b/g/n/ac, WiGig Wi-Fi ad 60GHz; GPS, GLONASS, BDS; NFC; Bluetooth 5.0; FM radio. Ses: Ön yüzde 5-mıknatıslı çift hoparlör, çift NXP 9874 akıllı amplifikatör; Yüksek Çözünürlüklü ses 192kHz/24-bit DAC; DTS (Dijital Sinema Sistemi) Kulaklık: kulaklık desteği için X™7.1 sanal surround ses; Dinleme profili ile AudioWizard; ASUS Gürültü Azaltma Teknolojisine sahip üçlü dahili mikrofon.

Ön yüzde 5-mıknatıslı çift hoparlör, çift NXP 9874 akıllı amplifikatör; Yüksek Çözünürlüklü ses 192kHz/24-bit DAC; DTS (Dijital Sinema Sistemi) Kulaklık: kulaklık desteği için X™7.1 sanal surround ses; Dinleme profili ile AudioWizard; ASUS Gürültü Azaltma Teknolojisine sahip üçlü dahili mikrofon. Ekstralar: Arka panelde parmak izi okuyucu; 3.5mm kulaklık girişi; Aksesuarlar için tescilli Yan montaj konektörü (ikinci bir Tip-C portu bunun bir parçasıdır); AirTriggers ve kavrama presi için ultrasonik sensörler.

Rakip olacak düzeye de sahiptir. Bunun nedeni, pil ömrünü uzatmaktan tutun 3DS’den ilham alan ikinci bir ekran eklemeye, hatta TV’nize yerleştirmenize kadar her şeyi yapmanıza izin veren çok sayıda isteğe bağlı çevre birimine sahip olmasıdır. Bu yenilikler, üst düzey bileşenlerin zenginliği ve yenilikçi tasarım özellikleri, ROG Phone’u mühendislik harikası haline getiriyor.

Asus ROG Phone – Tasarımı

Görsel olarak, ROG Phone satın alabileceğiniz en benzersiz üründür diyebiliriz. Ayrıca rakip Razer Phone 2‘nin biraz rahatsız edici görünmesini bile sağlar.

Zarif ve estetik metal kaplamaya sahip cam yüzeyi ile iPhone XS‘den ilham alan tasarımları destekleyen en güncel akıllı telefonların aksine, ROG Phone görsel yapısını ROG dizüstü bilgisayarlardan alıyor. Sonuç olarak, her yerinde RGB aydınlatmaya ve sert kenarlara ev sahipliği yapıyor. Acer Predator oyun tabletinden bu yana, mobil alanda üretilmiş olan en üst cihazlardan birisidir.

ROG Phone tasarımının ince detaylarından biri, yuvarlatılmış köşeli tasarımı sayesinde güçlü bir iç soğutma çözümüne olanak sağlamasıdır. Arkasındaki yükseltilmiş çarpma gibi agresif “güçlü” ve keskin “oyun” hatları arasında hoş bir denge kuruyor gibi görünüyor. Açıkçası, bir süre sonra, görünüm kendine alıştırıyor. Eldeki kenarlar ve cam sırtın yardımıyla içten hissetmek son derece sıradan olduğundan, ROG Telefonuna alışmak o kadar da zor hal almıyor. ROG Aura RGB logosu bile kapalıyken çoğunlukla dikkat çekici görünüyor.

Arka panaldeki logo’nun renkleri arasında değişiklikler yapabilirsiniz. İçerisinde bulunan uygulama sayesinde farklı renk modüllerini deneyebilir, kendinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

ROG Phone’nda “X Mode” performans anahtarı vardır. (X modunun ne olduğunu daha detaylı öğrenmek için yazılım bölümüne bakabilirsiniz.) Bunların açılıp açılmamasına bağlı olarak iki ayrı profil bulunmaktadır. İkincisi, telefonun diğer görsel öğelerini de etkiler, ancak performans bölümünde bununla ilgili daha fazla edinilebilir. ROG Logosu, cihazın ön tarafında da kulaklığın sol tarafında geleneksel bir RGB bildirim LED’i olmasına rağmen, bir bildirim LED’i olarakta görev yapabilir.

Kontroller

Görseller bir yana, oyunculara fayda sağlayacak birkaç harika özel özellik içeriyor. Yeni başlayanlar için sağ üst tarafında özelleştirilebilir “AirTrigger” tuşları var. Bunlar oyun oynamak için kullanabileceğiniz programlanabilir kapasitif kontrollerdir.

Asus, ROG Phone’u sol alt tarafında ikincil bir özel USB-C şarj portu ile birlikte piyasaya sürdü. Buradaki fikir, oyun sırasında cihazınızı, kabloyu tutuşunuzla karışmadan şarj edebilmeniz içindir. Bu port, isteğe bağlı çevre birimlerini telefona bağlamak için de kullanışlıdır.

Asus ROG Phone - AirTrigger vs Type-C 1 - 5

Dört adet bağlantı aksesuarı mevcuttur: bir PC yuvası, TwinView yuvası, Gamevice Kontrolü ve AeroActive soğutucu ile birlikte geliyor.

PC yuvası, oyun oynamak ve Android uygulamalarını büyük ekranda açmak için telefonu bir monitöre, fareye ve klavyeye bağlamanıza izin veren daha hassas kontrol sunar.

TwinView yuvası, ikinci bir AMOLED ekran, fiziksel sırt düğmeleri ve daha güçlü haptikler eklemenize yardımcı olur. Şu anda, yalnızca oyun oynarken diğer açık Android uygulamalarını ve canlı yayın akışını görüntülemek için kullanılabilir. Ancak, Asus görünüşe göre geliştiricilerle birlikte çalışarak oyuncuların bu özelliği kullanarak DS benzeri çift ekran deneyimlerine sahip olmalarını izin veriyor.

Gamevice Kontrolü, uzun soluklu oyunlar içindir. Telefonun, Nintendo Switch gibi görünmesini sağlar. Ana ekran ile birleştiğinde TV’ye oyun akışı sağlamak için kullanılabilen, takılabilir bir denetleyici haline gelir.

AeroActive soğutucu, ek bir maliyeti olmayan ve telefonla birlikte verilen tek eklentidir. Cihazın etkileyici soğutma sistemine yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve ikincil bir fan kullanarak telefonun aşırı ısınmasını önler.

Asus ROG Phone - Kontroller 1 - 4

Şahsen, ROG Phone’un tasarımı eşsiz özelliktedir. Ayrıca işlevsellik, harika. Gorilla Glass ekranı sert bir ahşap zemine kazara düşse bile sağlamlığını korumasına yardımcı olur. Bundan dolayı genel yapım kalitesi mükemmeldir. AirTriggers hakkındaki dokunsal geribildirim harika ve ROG Telefonunda PUBG oynamayı çok daha keyifli bir deneyim haline getirdi.

Ek olarak, öne bakan hoparlörler oyun deneyimi için mükemmeldir, hatta Razer Phone 2’deki ses seviyesiyle rakiplerine rakip olmak bile etkileyici bir başarıdır.

Asus ROG Phone – Ekran Özellikleri

6 inçlik, 2160×1080 çözünürlüklü AMOLED ekran, bir başka önemli satış noktasıdır. Donanım özellikleri arasındaki yenileme hızı Razer Phone 2’de görülen 120Hz ile eşleşmiyor. Ancak 90Hz’de hala 60Hz’e sahip rakip telefonlara göre önemli bir gelişme sunuyor. Oyunlar daha yumuşak ve sonuç olarak daha reaktif hissediyorlar.

Hz hız konusunda daha yüksek bir yenileme hızı olan bir telefon, her saniye ekranda bir görüntü oluşturma sayısını artırır. Artan sayı, girdileri daha hızlı kaydedebildiği ve animasyonları veya hareketli nesneleri önemli ölçüde daha sorunsuz hale getirebileceği anlamına gelir.

Her ne kadar Razer’dan düşük yenileme hızı olsa da, ROG Phone’un ekranının üstün olduğunu noktalar da vardır. AMOLED teknolojisinin kullanılması, siyahların Razer Phone 2 tarafından görüntülenenlerden çok daha derin olduğu anlamına geliyor.

Beyaz dengesi çıplak gözle biraz da sıcak bir renk halinde gözlemlenebilir. Ama renk gösterimi mükemmeldir. Renkler doymadan eşit şekilde canlı görünüyordu ve maksimum parlaklık Razer Phone 2 modeline göre daha belirgin. Bunların yanı sıra çok daha iyi bir kontrast oranı vardır. Cihazda oynanan oyunlar ve medya oynatımı, evrensel olarak daha sürükleyici görünüyor.

ROG Telefon HDR desteğine sahiptir, ancak teknik özellik belgesinde belirli HDR standartları ve sertifikalarıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmaz. Yine de Asus, oyunların SDR renklerini HDR’ye dönüştüren ve ekranın tüm özelliklerinden faydalanan bazı gizli donanımlara sahip olduğunu iddia ediyor. Renk bakımından, bunlar %108,6 DCI-P3 ve %145 sRGB renk alanı ile oldukça sağlam.

Asus ROG Phone – Pil Ömrü

Asus ROG Phone, 4.000 mAh kapasitesinde büyük bir batarya bulunur. Yüksek bir CPU, çeşitli takılabilir aksesuarlar ve genel oyun donanımından dolayı bu şekilde bir bataryanın olması idealdi. OLED panelindeki yüksek yenileme hızı, batarya dayanıklılığı söz konusu olduğunda özel bir endişe kaynağıdır.

Teknik olarak, değişken yenileme hızının, Razer telefonlarında oldukça hızlı bir şekilde bataryayı tükettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, LCD panelleri var. Ancak ROG Phone, daha enerji tasarruflu bir OLED ünitesine sahip ve maksimum 90Hz yenileme hızı bulunuyor. Bundan dolayı pili oldukça uzun gidebilir.

Tam olarak sonuç alınabilmesi için batarya testleri iki kez yapılıştır. Bunlar, bir kez 90Hz ekran modunda ve daha sonra da 60Hz’lik standart bir yenileme hızı ile test edilmiştir.

90Hz’lik test sonuçlarında webde gezinme 8 saat 20 dakika, 3G konuşma 35sa 29dk ve video oynatımı ise 10sa 29dk sürmüştür. Son olarak toplam bekleme süresi ise 69 saat sürmüştür. Sonuçta ekran sürekli olarak yenilendiği için 90Hz’lik testte daha az bir skorun olması normaldir.

60Hz’lik test sonuçlarında, webde gezinme 11sa 17dk, 3G konuşma 35sa 29 dk ve video oynatımı ise 11sa 55dk sürmüştür. Toplam bekleme süresi ise 78 saat ile 90Hz’nin üzerindedir.

Asus ‘HyperCharge tescilli şarj çözümü sayesinde, 4.000 mAh bataryayı şarj etmek oldukça hızlıdır. Kutusu içerisinde gelen şarj aleti ile 1 saat 40 dakikada %0’dan %100’e kadar dolum yapılmıştır.

Asus ROG Phone – Yazılım

ROG Phone’un yazılımı Marmite’dir. Kısaca özetlemek gerekirse ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Telefon, Android 8.1.0 güncellemesinin oldukça özelleştirilmiş bir sürümünü kullanıyor. Telefonun fiziki tasarımı gibi, kullanıcı arayüzü de bir dizi oyun merkezli işletim sisteminin özelliklerini ön sıralara çıkarıyor.

Genel bir özetleme yaparsak, standart ve şık Android uygulaması simgeleri ve kısayolları, daha parlak kırmızı gölgelere sahip tasarımlarla değiştirildi. Biraz daha genç vari olmasından kaynaklı, göz alıcı durabilir. Ama sürekli olarak o şekilde parlak kırmızı bir ekranın olması bir süre sonra sizi sıkabilir.

Söz konusu önceden yüklenmiş uygulamalar olduğunda çoğunluğu yararlıdır, diyebiliriz. Telefonu öncelikle oyun oynamak için kullanmayı düşünüyorsanız, önemli uygulamalar arasında Game Center ve Game Genie var.

Oyun Merkezi (Game Center), CPU ve GPU sıcaklıklarını kontrol edebildiğiniz, saat hızını ayarlayabildiğiniz, her uygulama için profiller oluşturabileceğiniz, telefonun fan hızını, RGB aydınlatma rengini ve daha yüksek 90Hz yenileme hızında çalışacak olan bir seçim merkezidir. Bu özellik yeterince iyi çalışıyor ve Asus’un masaüstü hız değiştirme paketine benzer bir arayüze sahip; bu da PC oyuncularının kendilerini anında evlerinde hissedeceği anlamına geliyor.

Ayarlarla ilgilenmemeniz durumunda, özel bir X modu için de bir kısayol var. X modu, arka plan RAM’lerini boşaltarak ve arka plan görevlerini durdurarak oyun performansını artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, eğer takılıysa AeroActive soğutucuyu aşırı hızda çalıştırır.

Game Genie, oyun içi sağa kaydırarak aktif hale getirilmiş bir hizmettir. Oradan oyun görüntülerini yakalamanızı veya Twitch ve YouTube üzerinde canlı yayın yapmanıza olanak sağlar. Tabi ki bunu yapmak için, kesinlikle sağlam bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyacınız olacak.

Asus ROG Phone – Performans

Performans, ROG Phone’un üstün olduğu ancak sektör lideri olmadığı bir alandır. “Dünyanın en hızlı işlemcisi 2,96GHz Qualcomm Snapdragon 845“, Adreno 630 GPU ve ideal bir 8GB RAM ile güçlendirilmiştir. Yazılım üzerinde değişiklikler yapmandan önce bile, bu onu herhangi bir Android oyununu oynayacak kadar ileri bir seviyeye taşır. PUBG’den Banner Saga 2 ve Asphalt 9 oyunlarına kadar her şey oldukça seri bir şekilde oynanılabilir.

Asus, ROG Phone’un soğutma sistemi üzerinde, overclock edilmiş CPU’yla başa çıkabilmesi için bazı akıllı mühendislik çalışmaları yaptı. Özellikle şirket, ROG Phone’u bir 3D buhar odasına ve “neredeyse tüm telefona” soğutma kapakları yerleştirdi. Asus, rakip telefonlardan 16 kat daha büyük bir ısı dağıtım sistemine sahip olduğunu iddia ediyor. Çoğu zaman yeterince iyi çalışır ancak telefon uzun süreli oyun oturumları sırasında biraz ısınmaya başlar. PUBG’nin ardından 30 dakika sonra ROG Phone biraz ısınmıştır.

Telefon Geekbench Tek Çekirdek Geekbench Çoklu Çekirdek AnTuTu 3DMark Testi ROG Phone 2447 8853 298643 4676 Razer Phone 2 2437 8915 264312 4689 Pixel 3 2256 7986 232656 3931

Neyse ki dahil olan Aeroaktif soğutucu birimi, uzun süren oyunlar sırasında işleri serin tutan bir yıldız komundadır. Soğutucu takılıyken, CPU veya GPU sıcaklıklarının tamamen çılgına dönmüştür. Hiçbir şekilde telefonun dahili yazılımı, CAT S60 kullanarak kontrol edildikten sonra 90 dereceden sonra tehlikeli seviyelere çıkmadığı gözlenmiştir.

Asus ROG Phone – Kamera Özellikleri

Asus, birinci sınıf kamera teknolojisi söz konusu olduğunda aklınıza gelen ilk isim değil. Zenfone 5 bu durum için daha uygun, ancak sektör lideri değil. ROG Phone kamera ayarları, rakip telefonlar olan Pixel 3 veya iPhone XS gibi değil. Ama doğrudan Razer Phone 2 telefonu ile aynıdır diyebiliriz.

Asus, ROG Phone’un arkaya yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ana kemara 12 megapiksellik, Sony IMX363 sensörü ile gelir.

Otomatik ayar görüntüleri ile iyi ışıkta çekim yapmak, detayları ön plana çıkarır. Sonuçlar buna uygun bir şekilde keskin çıkar. Renk kontrastı bakımından oldukça doygundur. Renkler Razaer Phone 2 modelinde olduğu gibi fazla bozulmadan gerçekçi görünmektedir.

Yakın çekim olan makro çekimleri, özellikle Pixel 3 gibi rakip telefonlara kıyasla biraz daha karışıktır. O kadar üst düzey bir performans beklemeyin. Portre modunda nesnelerle yakından çekim yapmak bazen bulanık kenarların ortaya çıkmasına sebep olurken biraz da netleme yapabilir.

Düşük ışık performansı Razer Phone 2 modeline göre önemli bir adımdır. Ancak yine de benzer fiyatlı diğer telefonlar kadar iyi değil. Bazı detaylar düşük ışıkta kaybedilebilir. Onları büyük ekranda görmeyi planlıyorsanız sorun olur. Ancak renkler ve kontrast oranları sosyal medyada paylaşmak için yeterince iyidir.

Asus ROG Phone - Kamera Örnekleri 1 - 5

8 megapiksellik ön kamera, özçekimler ve görüntülü görüşmeler için yeterince iyidir. Selfie çekimleri, gerçekçi renklerle ortaya çıkmıştır. Ancak aşırı keskin detaylar yoktur. Bir güzellik modunun olmaması biraz hoş değildir.

Genel Değerlendirme

Artıları

Eşsiz görünüm ve şaşırtıcı yapı kalitesi.

Ürün kutusu içerisinde gelen kaliteli donanımlar

Oyun oynamak için gelişmiş ve çeşitli aksesuar seçenekleri.

Çift Type-C giriş, Oyun konsollarına benzer AirTrigger tuşları,

Son teknoloji 802.11ad 60GHz desteği.

Yüksek yenileme hızında OLED ekran, kullanıcı arabirimi gözle görülür bir fark yaratır ve yazıların güneş ışığında bile okunaklı olmasını sağlar.

Asus, performans açısından Snapdragon 845 ile elde edilebileceklerinin sınırlarını zorlamıştır

Eksileri

Oyun donanımı estetiği, herkesin zevkine uygun olmayabilir.

Parmak izi okuyucusunun kullanımı yavaş ve rahatsız.

Genişletilebilir depolama yok.

Aksesuarlar pahalıdır, neredeyse telefonun fiyatı ile aynıdır.

Şayet oyun meraklısı iseniz, bu telefonun sizlere sunduğu seçenekler oldukça fazladır. Harika bir batarya ömrü, AirTrigger’in yanı sıra Aero soğutucusu ve gamepadleri iler olağan üstü bir tasarıma sahiptir. Ancak sadece oyun amaçlı düşünürseniz bu durum sizleri etkiler.

Ancak günlük kullanım için 1150 poundluk bir fiyat oldukça yüksektir. Bu özelliklere sahip çok daha düşük fiyatlı amiral gemisi telefonlar ile daha üstün günlük kullanım özelliklerine sahip olabilirsiniz.

Ayrıca telefonun harici aksesuarlarının pahalılığını göz önünde bulundurursanız, seçim sadece size kalmıştır. Ancak kısacası muazzam bir oyun telefonu olduğunu unutmayın.