Oyun odaklı akıllı telefon modelleri, yeni bir akıllı telefon sınıfını ortaya çıkmasını sağladı. İlk olarak birkaç markanın deneme çalışması olarak gösterebileceğimiz oyun odaklı akıllı telefonlara sürekli yeni modellerde eklenmeye devam etti. Bu akıllı telefonlar arasında en çok dikkat çeken modellerden birisi de Asus ROG Phone akıllı telefonu oldu.

1000 doları bulan fiyatı ve ihtişamlı tasarımı bir yana, Asus ROG Phone akıllı telefonlarının parça kalitesi olarak da bir hayli öne çıktığını gördük. Özellikle tasarım konusunda çok daha ilgi çekici bir yapı sunan Asus’un akıllı telefonu için inceleme videoları da gelmeye devam ediyor. Bu noktada son olarak telefonların parçalarına ayrıldığı bir video paylaşıldı. Yeni video ile telefonların nasıl bir iç tasarım dizilimi sunduğu da kesinlik kazanmış oldu.

Asus ROG Phone Parça Parça Edildi

JerryRigEverything kanalı tarafından paylaşılan yeni videoda Asus ROG Phone akıllı telefonlarının parçalarına ayrıldığı görülüyor. Videoda telefonun ilk olarak arka kapağının açılmaya çalışıldığı görülüyor. Arka kapağın tamamen çıkarılması için ise telefona ciddi bir şekilde ısı vermek gerekiyor. Suya dayanıklı olması nedeniyle oldukça yüksek oranda yapışkan malzeme kullanılan arka kapağın ısıtıldıktan sonra net bir şekilde açıldığı da görülebiliyor.

Arka kapağın çıkarılması için ısıtma işlemi yeterli gibi gözüküyor olsa da Asus ROG Phone akıllı telefonlarını parçalarına ayırmak hiç de kolay değil. Tek tek parçaları ayırmak ve bu parçaların bazıları için ısıtma işlemini yapmak gerekiyor. Böyle değerlendirildiği zaman söz konusu akıllı telefonların oldukça zor bir şekilde parçalarına ayrıldığı net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Yeni modelin parçalarına ayrılması kısmında yaşanan zorluklar, tamir konusunda da kullanıcıların karşısına çıkacak. Tamir edilebilirliği oldukça düşük olan akıllı telefonun, sağlamlık konusunda ise istenen değeri sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Parmak izi sensörlerinin çıkarılması kısmında bile oldukça zorlu bir işlemin üstesinden gelmek gerekiyor. Yeni akıllı telefonlar için daha fazla detayı videoda bulabilirsiniz. Ne derece zor bir işlemden söz edildiğini videoda daha iyi anlayabilirsiniz.