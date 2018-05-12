Son dönemin popülaritesi oyuncu serisi akıllı telefonlar olmaya başladı. Özellikle performans ve ayrıcalıklı artılarıyla öne çıkan akıllı telefonların, yeni bir sınıf oluşturduğunu da söylemek gerekiyor. İlk olarak Razer tarafından atılan adım, hemen sonrasında Xiaomi akıllı telefonların gelmesi, sonrasında ZTE tarafından benzeri bir çalışma yapılması derken, oyuncu akıllı telefonlarını sıkça duymaya başladı. İşte bu noktada yeni markalardan birisi de ASUS olacak. Zenfone serileriyle beraber akıllı telefon dünyasında yer alan markanın, bu alanda da var olacağı ve ilk modelinde ASUS ROG akıllı telefonları olacağı ortaya çıkmıştı.

Oyuncu serisi akıllı telefon modellerine dahil olacak olan ASUS ROG için gelen son iddialarda nasıl bir modelle karşı karşıya kalacağımızı ortaya koyuyor.

ASUS ROG Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Yeni akıllı telefonlar için açıklamalar ise en yetkili isimden geldi. Firmanın CEO’su olan Jean Shen tarafından paylaşılan bilgilerde ASUS ROG akıllı telefonlarının üzerinde duruldu. Yeni akıllı telefonların geleceğini kanıtlayan açıklamalar yapan ünlü isim, telefonların tanıtımı için çok kısa bir süre kaldığını da ortaya koymuş oldu.

Öyle ki tanıtım için beklenen tarih 5 Haziran olarak belirtildi. Haziran ayının ilk haftasında ortaya çıkacak olan yeni akıllı telefon modelinin içerisinde nasıl özelliklere yer verileceği konusunda da çok önemli detaylar konuşulmaya başlandı.

Bu detaylara göre yeni modelin içerisinde hız sınırı bulunmayan bir işlemci yer alacak. Snapdragon 845 modeli işlemcileri bulunacağı belirtilen telefonların 8 GB RAM bellek miktarına da sahip olacağı iddiası var. ASUS ROG modelinin oyuna özel bir seri olması için özel teknolojileri de destekleyeceği belirtiliyor.

Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağını artık neredeyse biliyoruz. Haliyle bu özel teknolojileri görmek için çok uzun süre beklemek gerekmeyecek. Yeni model hakkında tüm detayların ve bu özel ROG teknolojilerinin nasıl bir fark oluşturacağını önümüzdeki ay göreceğiz. Yeni modelin tanıtımının yapılmasının hemen ardından sitemizden ASUS ROG akıllı telefonlarının özelliklerini paylaşacağız.