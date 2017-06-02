Asus ROG Zephyrus inceleme

Nvidia‘nın yeni Max-Q standardı ultra-ince oyun dizüstü bilgisayarı hala bir GTX 1080 ekran kartına sahip olabileceği anlamına geliyor. Computex 2017‘deki Asus ROG Zephyrus‘taki ilk modellerden birini inceliyoruz.

Computex 2017‘de Nvidia, GTX oyun dizüstü bilgisayarları için yeni Max-Q standardını duyurdu. Bu, ince bir cihazla bir GeForce GTX 1080‘e ulaşabileceğiniz ve ilk duyurulacak olanlardan birinin Asus ROG Zephyrus olduğunu belirtti.

Bilinmeyen bir şekilde, New York‘ta Triton 700‘ü açtığı Acer etkinliğinde gördük. Ancak, hangi kartın çalındığına dair bir doğrulama yoktu, ve içeride 1080 olduğundan şüpheleniliyorduk.

Asus ROG Zephyrus çıkış tarihi ve fiyatı

ROG Zephyrus’un (GX501VI) 27 Haziran’da satışa sunulacağını size bildirmek isteriz ki çok uzun bir süre beklemeyeceksiniz.

Sözü edilen Triton 700, 1080 modeli için 2,999 £ fiyat etiketiyle geliyor. Ancak Zephyrus’un daha düşük spesifik bir 1070 modeli için 2,699 ve 2,299 dolarla daha uygun olacağı düşünülüyor.

1070 Zephyrus (GX501VS) Temmuz ayında satışa sunulacak.

Asus ROG Zephyrus Tasarımı

Zephyrus ve diğer Max-Q dizüstü bilgisayarları ile ilgili fikir, hantal bir cihaza ihtiyaç duymadan tam güç tüketilmiş GTX 1080 grafikleri sunmaktır.

Nvidia, dizüstü bilgisayarlarda bulabileceğiniz M modelleri gibi kesilmiş versiyonlardan ziyade “maksimum performans için GPU’nun yeni bir çalışma şekli ve oyun performansını artıran düşük voltaj optimize edilmiş saat eğrisi gibi optimizasyonlar ile birleştiriyor” diyor.

Hâlâ aynı Pascal mimarisi ancak daha iyi yönetiliyor. Bu, önceki tasarımlara kıyasla, üç kat daha fazla performans ile üç kat daha inceltilmesini sağlar.

Asus, ROG Zephyrus‘un GTX 1080 ile dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olduğunu ve bunun en kalın noktasında sadece 17.9mm ve en ince noktada 1mm incelticiliğe sahip olduğunu iddia ediyor.

Bu son derece etkileyici ve dizüstü 2.2 kg ağırlığında ki biraz alıştığımız ve içerdekilere kıyasla biraz ağır gelebilir.

Acer’ın rakibinin klavyeyi şasinin kenarının hemen yanında olduğu halde, ROG Zephyrus da oldukça harika görünüyor. Ekranın yanında süslü bir cam iz parçası yerine, klavyenin yanında biraz garip küçük bir parça var.

Klavye ile menteşe arasındaki geniş alan, GTX 1080‘in ve diğer bileşenlerin oturduğu yerdedir, böylece soğutma için kullanılır. Bunun ve klavyenin tersine çevrilmesi ısı nedeniyle rahatsız olur.

Şık bir mekanizmada, dizüstü bilgisayar açıkken alttan bir havalandırma deliği açılıyor ve şüphesiz bunun bizim için çok mutlu olacağımız bir dizüstü bilgisayar olduğunu söylüyor.

Asus ROG Zephyrus özellikleri ve donanımı

Daha önce topladığınız gibi, Asus, ROG Zephyrus‘un başlıca özelliği, büyük olmadan bir Nvidia GeForce GTX 1080 (veya 1070) ile birlikte gelmesi gerçeğidir. Satın almanın başlıca nedeni bu, ancak konuşacak etkileyici şeyler de var.

ROG Zephyrus, Intel Core i7 7700HQ işlemci ile donatılmış ve 24GB‘a kadar DDR4 RAM ve 1 TB‘a kadar SSD’yi destekliyor. Toplamda dört adet M.2 PCI yuvası var.

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Computex‘te elle çalışırken gerçekleştirilen performans ipeksi pürüzsüzdü ve bu makineye ne isterseniz atabilirsiniz. Sözde PS4 Pro‘dan yüzde 60 daha güçlüdür.

En ince çerçeveleri olmayabilir ancak ekran göz ardı edilmemiştir. Aslında, 15.6 inç ekran Nvidia G-Sync desteği ve 120Hz yenileme hızı ile harika.

HDR desteği yok ama çok rahatsız değiliz ve geniş izleme açılarından, parlama önleyici kaplamadan ve yüzde 100 sRGB renk gamından hoşlanıyoruz.

Neyse ki, ROG Zephyrus, hala iyi bir port aralığı sunacak kadar kalın. USB-C bağlantı noktası, dört USB 3.1 bağlantı noktası, HDMI ve 3.5mm kulaklık ve mikrofon kombo jakı var.

Geriye kalan tek soru pil ömrü, Asus’un sessiz kaldığı bir şey. Sonuçta, bu bir dizüstü bilgisayar ve tasarım, üst düzey performans her zamankinden daha taşınabilir ancak ne kadar süreceğini bilmek istiyoruz.

İki saat sonra tükenirse bu gözlük setini barındıran harika tasarımın pek bir anlamı yok.

Özet

Asus ROG Zephyrus‘dan hoşlanmaman gereken çok az şey var. İlk ince Nvidia Max-Q cihazlarından biri olan bu ince ve hafif dizüstü bilgisayar, GTX 1080 gibi tam özellikli inanılmaz özelliklere sahip. Bu pahalı olabilir, ancak Acer’ın rakibinden daha ucuz, ancak pil ömrü gibi şeyleri hala öğrenmek istiyoruz.