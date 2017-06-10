Asus, Temmuz ayında Zenfone 4 serisinin tanıtımını yapmayı planlıyor

Ocak ayında Asus yeni Zenfone 4 serisini mayıs gibi piyasaya çıkarmayı planlıyordu. Ancak Tayvanlı şirket şimdi plan değişiklikleri yaşıyor ve “tasarım yenilenmesi ve verimlilik yükseltmeleri” nedeniyle temmuz ayının sonuna erteleniyor.

Asus CEO’su Jerry Shen, Zenfone 4 akıllı telefonların şirketin para kaybeden telefon hizmetini geri çevirmeyi amaçlayan rekabetçi fiyatlarla 2013 yılının 3. çeyreğine ulaşacağını söyledi. Ön mali sonuçlar Asus’un işletme zararı ile uğraştığını ancak 2017 yılının sonuna kadar kârlılığa geri döneceğini gösteriyor.

Yaklaşan Zenfone 4 serisi, 5.5″ ekran ve 500 $ fiyat etiketi ile amiral gemisi telefonuna sahip olacak. Bu cihaz, ürün grubunu zenginleştiren birçok ilki içerecek.

Shen ayrıca MWC 2018‘in Asus’un ilk Zenfone 5 cihazını açıklayacağı yer olacağını söyledi.

Asus 6 ay önce Las Vegas’taki CES’de bir cihaz tanıttı. Zenfone AR, 14 Haziran’da Tayvan pazarın da yerini alacak ve yaklaşık 830 dolara mal olacak.