Asus Tinker, Raspberry Pi’nin Tahtına Göz Dikti

Hiç şüphe yok ki, Raspberry Pi 2013’te Model A ve Model B’yi piyasaya sürdükten sonra önemli bir başarıya imza attı ve yakın zamanda piyasaya sürülen Compute Model 3 modeli orjinalinden 10 kat daha fazla satıldı. Bu nedenle, rakiplerin kendileri için bu pazardan pay almaya çalışmaları şaşırtıcı olmamalı.

Asus, Raspberry Pi’ye tasarım olarak oldukça benzeyen, takdire değer özelliklere sahip kendi kartını, Asus Tinker‘ı ortaya çıkardı. Asus Tinker olarak adlandırılan kartın özellikleri;

CPU ARM Cortex-A17 Quad-core 1.8GHz GPU ARM Mali-T764 GPU supporting OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenVG 1.1, OpenCL and DirectX 11 Display 1 x HDMI 2.0 output, 1 x 15-pin MIPI DSI output Memory 2GB dual-channel LPDDR3 Storage microSD card slot Connectivity 1Gbps Ethernet, wireless 802.11bgn, Bluetooth 4.0 + EDR, 4 x USB 2.0, 1 x 40-pin header, 1 x 3.5mm audio jack Power Micro USB (5V/2A) – not included Body 3.37 x 2.125 inches

2 Gigabayt RAM ile Asus Tinker, mevcut Raspberry Pi 3 Model B kartında bulunan bu miktarın sadece yarısı kadar RAM ile kendilerini biraz kısıtlı bulanlar için daha cazip bir seçenek sağlıyor. Bununla birlikte, Asus’un 64-bite destek veren kartı 4 Gigabayt RAM olmadan bir anlam ifade etmemekte. Fakat HDMI 2.0 ve gigabit Ethernet ile Tinker, potansiyel olarak arzu edilen bir 4K medya merkezi çözümü haline gelebilir.

Belki de en çok eleştirilecek olan nokta fiyatı olacak. Raspberry Pi 3 35 dolara satılırken, Asus Tinker 68 dolara yakın bir fiyattan satılması bekleniyor.