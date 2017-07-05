Asus X00GD, WiFi Alliance (WFA) ‘dan WiFi sertifikası aldı. Cihaz, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin telekomünikasyon yetkilisi TENAA’nın web sitesinde tespit edilmişti.

Telefonun WiFi listesinde, TENAA sayesinde şimdiye kadar bildiğimiz bir şey olan Android 7.0 Nougat OS ortaya çıkıyor.

TENAA’nın ortaya koyduğu diğer önemli özellikler arasında 8 çekirdekli 1.5GHz işlemci, 5.2-inç HD ekran ve 13MP / 8MP kamera sistemi yer alıyor. RAM seçenekleri arasında 2/3/4GB, depolama seçenekleri ise 16/32/64GB’tır. Cihaz, büyük bir 4.850mAh batarya içeriyor.

WFA listeleri tipik olarak bir cihazın piyasaya sürülmesine oldukça yakındır ve böylece yakında Asus’tan yakında daha fazla şey duyabiliriz.